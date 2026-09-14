Dolar 48,6163 +0,13%
Euro 56,2158 -0,19%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.802,86 -1,28%
EUR/USD 1,1561 -0,35%
Brent Petrol 105,82 +1,16%
--°

Körfez'de 31. kadırga şenliği'nde Karadeniz kültürü coştu

31. Kadırga Şenliği'nde Körfez İlimtepe Mesire Alanı'nda müzik, horon ve oyunlarla yüzlerce Karadenizli buluştu; birlik ve kardeşlik mesajları öne çıktı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Körfez'de 31. kadırga şenliği'nde Karadeniz kültürü coştu

31. Kadırga Şenliği Körfez İlimtepe'de:

Körfez İlimtepe Mesire Alanı, bu yıl 31'incisi düzenlenen Kadırga Şenliği kapsamında yüzlerce Karadenizliyi ağırladı. Etkinlik, müzik ve horon ile yöresel kültürün canlı örneklerini bir araya getirirken ailelere yönelik düzenlemelerle gün boyu süren bir şenlik havası yaşandı.

etkinliklerin akışı:

Program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Körfez Karadenizliler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Sahne gösterileri, folklorik danslar ve yöresel müziklerin yanı sıra çocuklar için kurulan oyun alanları ailelerin ilgisini çekti. Vatandaşlar, horon ve halaylarla katılım gösterirken etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu.

kamu temsilcilerinin ve katılımcıların mesajları:

31. Kadırga Şenliği'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ile çok sayıda Karadenizli katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Herkesin huzur içinde nice buluşmalara gelmesini diliyorum. Değerli dernek başkanlarımıza ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu programların sayısı her geçen gün artarak devam eder. Birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz, büyüyen ve güçlenen Türkiye ile beraber yoluna devam eder" diyerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Şenlik katılımcıları, geleneksel ritüellerin korunmasının ve benzer buluşmaların yaygınlaşmasının toplum bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Etkinlik, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de farklı yaş gruplarının bir araya gelerek paylaşımda bulunması açısından önemli bir gün olarak tamamlandı.

KÖRFEZ’DE 31’İNCİSİ DÜZENLENEN KADIRGA ŞENLİĞİ, YÜZLERCE KARADENİZLİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ....

KÖRFEZ’DE 31’İNCİSİ DÜZENLENEN KADIRGA ŞENLİĞİ, YÜZLERCE KARADENİZLİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. MÜZİK VE HORONUN BULUŞTUĞU ŞENLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIRKEN, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni sokak tabelaları Yalova'nın dört köyünde adresleri netleştirdi
images

Yargı hizmetlerinin verimliliği masaya yatırıldı: HSK Eskişehir'de
images

Kemerkaya'da servis iptali velileri meydana döktü
images

Çocuklar minyatürlerle Balıkesir'in tarihine dokundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ocakta unutulan yemek mahalleyi dumana boğdu, bir kişi etkilendi

MHP'den Vezirköprü'ye ziyaret: yeni ilçe başkanına başarı ve birlik mesajı

Kırıkkale'de dron görüntüleri koltuk değişimini ve ceza uygulamasını gösterdi

lukaku ilk kez 11'de: kartal iki rotasyon yaptı, guendouzi döndü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu