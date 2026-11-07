Korkmaz: iç sahadaki galibiyet dönemin dönüşünü başlattı

maçın dönüm noktası:

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, alınan galibiyetin takımın moral ve performans dengesi için belirleyici olduğunu belirtti.

Korkmaz, "Bu tip dönemlerin dönüşü çok önemlidir. Bence iki maç sonra iç sahada oynayacağımız maçı kazanmak çok önemliydi ama bu dönemde de tabii ki zor bir maç oldu bu Manisa maçı" sözleriyle maçın psikolojik ağırlığını vurguladı.

rakip ve oyun anlayışı değerlendirmesi:

Teknik adam değişikliğinin ardından Manisa'nın oyun anlayışında gözle görülür bir değişim olduğunu söyleyen Korkmaz, buna rağmen Keçiörengücü'nün mental ve fiziksel düzeyini koruduğunda ligin üzerinde işler yapabilecek kapasitede bir takım olduğunu ifade etti. Teknik direktör, takımın bu performansıyla devre sonuna kadar bekledikleri ortalama ile ilerlerlerse iyi bir puanla ara verebileceklerini kaydetti.

Maç değerlendirmesinde Korkmaz, takım içindeki tedirginlikten bahsederek "Uzun bir serinin ardından 2 hafta arka arkaya mağlup olmak, takımda bir psikolojik aslında hem grup anlamında hem de bireysel anlamda bir tedirginlik oluşturmuştu. Bunu aslında gözlemleyebiliyorduk" dedi ve kazanılan maçın bu tedirginliği kırdığını belirtti.

genç oyunculara yatırım ve bireysel gelişim:

Kararda etkili olan isimlerden birinin genç Ömer Faruk Demirel olduğunu söyleyen Korkmaz, Mame Diouf'un sakatlığı nedeniyle riske edilmediğini, bu nedenle Ömer Faruk'un sahaya çıktığını aktardı. Teknik adam, Ömer Faruk için "Mevkisi itibarıyla Türk futbolunda uzun yıllardır aslında hasretini çektiğimiz santrafor tipini karşılayabilecek bir profil" değerlendirmesini yaptı ve bu oyuncunun Mame Diouf gibi tecrübeli bir isimle birlikte oynamasının kariyeri için büyük şans olduğunu ekledi.

Korkmaz, genç oyuncuların izlenmesi ve öğrenmesi gerektiğine vurgu yaparak, Ömer Faruk'un hem karakter hem de yetenek olarak gereken donanıma sahip olduğunu, kulübün ona fırsat verdiğini ve oyuncunun bu fırsatı değerlendirmesini beklediklerini söyledi.

Ayrıca teknik direktör, Mehmet Erdoğan'ın Türkiye Ümit Milli Takımı'ndan davet aldığını, geçen sene de davet edilmesine rağmen sakatlık nedeniyle oynayamadığını hatırlattı. Korkmaz, "Bu sene 4. haftadan sonra kendisine kaleyi verdik. Bizim de kendisinden beklentimiz bu yönde. Üst seviyede Türkiye’deki hem büyük takımlarda hem de üst ligde oynayabilecek kapasitede bir oyuncu" diyerek oyuncunun potansiyeline dikkat çekti.

Konuşmasında, 12 yıllık yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük döneminde birçok oyuncu kazandırdığını dile getiren Korkmaz, bu süreçte gözlemlerine dayanarak gençlerin hangi seviyelere ulaşabileceğini gördüğünü söyledi: "Bundan sonrası bu girişi yaptırmak bizim elimizde, bundan sonrası onların elinde. Daha çok çalışarak, daha fazla izleyerek ve daha fazla öğrenerek umarım bizim onlar için kurduğumuz hayalleri ve kendi hayallerinin içlerini doldururlar."

Son olarak Korkmaz, milli araya girileceğini hatırlatarak takımın bu süreyi hem fiziksel hem mental açıdan artırılmış bir hazırlık yapmak için kullanacağını belirtti: "Şimdi önümüzde bir milli ara var. Bu milli arada hem fiziksel hem de mental daha fazla hazırlanarak, devreyi alabildiğimiz kadar puanla alarak eğer düşündüğümüz ortalamayla devam edersek zaten iyi bir puanla bitireceğiz devreyi."

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ZEKİ KORKMAZ, MANİSA FK MÜSABAKASININ ARDINDAN, "BU TİP DÖNEMLERİN DÖNÜŞÜ ÇOK ÖNEMLİDİR. BENCE 2 MAÇ SONRA İÇ SAHADA OYNAYACAĞIMIZ MAÇI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ AMA BU DÖNEMDE DE TABİİ Kİ ZOR BİR MAÇ OLDU BU MANİSA MAÇI" DEDİ.