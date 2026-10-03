Korkuteli'ne çevre dostu çiftçi kartı ve 11 bin ton asfalt desteği

İki işbirliği protokolü imzalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran arasında, ilçede uygulanmak üzere iki ayrı işbirliği protokolü törenle imzalandı. Anlaşmalar; zirai ambalaj atıklarının toplanmasını hedefleyen 'Çevre Dostu Çiftçi Kart' uygulamasını Korkuteli'ne taşıyacak ve ilçeye 11 bin ton sıcak asfalt kazandıracak yatırımı güvence altına alacak.

Çevre dostu Çiftçi Kart projesi:

Protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulaması Korkuteli'de de hayata geçirilecek. Zirai ilaç ambalajlarının toprak ve suya karışmadan toplanmasını sağlayan proje, çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlıyor. Proje 2022 yılında Kumluca’da başlamış olup, şu anda Antalya’nın yedi ilçesinde yürütülüyor; Korkuteli bu çalışmanın sekizinci adresi olacak.

Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya için tarımın önemine vurgu yaparak Türkiye'de yıllık yaklaşık 50 bin ton zirai ilaç kullanıldığını ve bunun yüzde 10'unun Antalya'da tüketildiğini hatırlattı. Özdemir, projenin Korkuteli toprağını ve çevresini koruyacağını, çiftçilere kolaylık sağlayacağını ve üreticinin emeğini gözeteceğini belirtti.

Asfalt çalışması ve uygulama yöntemi:

İkinci protokol, ilçe merkezinde altyapısı tamamlanan bölgeler ile yayla yollarında üstyapı asfaltlama yapılmasını kapsıyor. Anlaşma, 40 milyon TL değerinde 11 bin ton sıcak asfalt sağlanmasını içeriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, asfalt malzemesini temin edecek; Korkuteli Belediyesi ise işçilik ve uygulamayı üstlenecek.

Büşra Özdemir, geçen yıl da Korkuteli'de önemli asfalt çalışmaları yürüttüklerini, bu yıl ise aynı iş birliği anlayışıyla ilçeye yeni asfalt yatırımı kazandıracaklarını söyledi ve her iki belediyenin ekiplerine emekleri için teşekkür etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ise protokolün ilçe için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ederek, ilçenin tarım ve hayvancılıktaki yerini hatırlattı ve zirai atık ambalajlarının toplanmasına yönelik uygulamanın Korkuteli'nde başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

İmzalanan protokoller, çevre koruması ve yol altyapısına yönelik yatırımın eş zamanlı ilerlemesini sağlayarak Korkuteli'nin hem çevresel sürdürülebilirliğini hem de ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR İLE KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANI SANİYE CARAN ARASINDA İKİ ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI