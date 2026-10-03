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Köroğlu Mahallesi'nde iki motosiklet çarpıştı: iki sürücü yaralandı

Bolu Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde sollama yapan motosikletle karşı yönden gelen motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köroğlu Mahallesi'nde iki motosiklet çarpıştı: iki sürücü yaralandı

kaza detayları:

Bolu'nun Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sollama yapan motosiklet ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Olayda, sollama yapan 67 AFC 134 plakalı motosikleti kullanan A.K. ile karşı yönden gelen 14 ADC 991 plakalı motosikletin sürücüsü Y.C.G. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı iki sürücü daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

A.K. İDARESİNDEKİ MOTOSİKLET, SOLLAMA YAPTIĞI SIRADA KARŞI YÖNDEN GELEN Y.C.G. YÖNETİMİNDEKİ...

A.K. İDARESİNDEKİ MOTOSİKLET, SOLLAMA YAPTIĞI SIRADA KARŞI YÖNDEN GELEN Y.C.G. YÖNETİMİNDEKİ MOTOSİKLETLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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