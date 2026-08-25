Gesi mesire alanı yeni yüzüyle sosyal yaşamı canlandıracak

Çalışmalar yerinde incelendi:

Melikgazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin sosyal yaşam alanlarını artırmak ve modernleştirmek amacıyla Gesi Mesire Alanı Revizyon ve Canlandırma Çalışmalarını sürdürüyor. Projeyi yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu teknik ekibiyle birlikte yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve alanda yapılan değişikliklerin kapsamını aktardı.

Planlanan donatılar:

Palancıoğlu, Gesi bağları ve türküsünün bilinirliğine atıf yaparak mesire alanının çok daha geniş ve nitelikli bir mekâna dönüştürüldüğünü belirtti. Alana yapılan başlıca düzenlemeler arasında şelale, zipline’lar, yürüyüş yolları, fotoğraf çekimine uygun köşeler, modern oturma ve mangal alanları yer alıyor. Ayrıca alanda kafeterya, mescid ve çeşitli sosyal alanların da planlandığı ifade edildi.

Açılış takvimi ve hedefler:

Projenin hedefi, özellikle Melikgazi’nin doğu bölgesine hizmet veren yoğun kullanımlı bir sosyal alan oluşturmak. Çalışmaların bu yaz başladığı ve yenilenen yüzüyle mesire alanının 2027 yılının ilkbaharından itibaren kullanıma açılmasının planlandığı açıklandı. Belediye başkanı, projenin Kayseri’de ses getirecek nitelikte olduğunu vurgulayarak emeği geçen tüm personele teşekkür etti ve tamamlandığında toplu bir açılış yapılacağını belirtti.

Yerel yönetimin yatırımı olarak tasarlanan bu dönüşüm, bölge halkının rekreasyon, dinlenme ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Mevcut çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanda kullanım yoğunluğunun artması ve bölgeye yeni bir nefes kazandırması bekleniyor.

DAHA YAŞANILABİLİR BİR MELİKGAZİ İÇİN, İLÇE SAKİNLERİNİN SOSYAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRMAK VE DAHA MODERN HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, GESİ MESİRE ALANI REVİZYON VE CANLANDIRMA ÇALIŞMALARINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.