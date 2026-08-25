Erzincan’da mevlid gecesi Terzibaba Mezarlığı Külliye Camii’nde dualarla anıldı

Terzibaba Külliyesi'nde Mevlid programı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid Gecesi, Terzibaba Mezarlığı Külliye Camii’nde gerçekleştirildi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve cami doldu taştı.

Program akışı ve ibadetler:

Gecede Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ardından ilahiler seslendirildi ve katılımcılar birlikte manevi bir atmosfer yaşadı. Okunan ilahiler ve tilavetler programın ana hatlarını oluşturdu.

Konuşma: peygamberimizin örnek hayatı

Erzincan İl Müftü Vekili Rahmi Elen, "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı konuşmasında Hazreti Muhammed’in (s.a.s.) örnek hayatından kesitler aktardı. Elen, Hazreti Muhammed’in merhamet, adalet, sabır ve hoşgörüye dayalı yaşamının Müslümanlar için önemli bir rehber olduğunu vurguladı.

Konuşmada güzel ahlakın günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal ilişkilerdeki önemi öne çıkarıldı; dinî programın bu yönü katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

Teslim ve kapanış:

Program duaların edilmesinin ardından sona erdi ve cemaate ikramlarda bulunuldu. Katılımcılar gece boyunca hem dini içerikli dinlemeler yaptı hem de bir arada bulunmanın getirdiği dayanışma hissini paylaştı.

ERZİNCAN'DA MEVLİD GECESİ DOLAYISIYLA ÖZEL PROGRAM