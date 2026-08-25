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Erzincan’da mevlid gecesi Terzibaba Mezarlığı Külliye Camii’nde dualarla anıldı

Erzincan İl Müftülüğü'nün Terzibaba Mezarlığı Külliye Camii'ndeki Mevlid Gecesi'nde Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler söylendi ve dualar okundu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan’da mevlid gecesi Terzibaba Mezarlığı Külliye Camii’nde dualarla anıldı

Terzibaba Külliyesi'nde Mevlid programı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid Gecesi, Terzibaba Mezarlığı Külliye Camii’nde gerçekleştirildi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve cami doldu taştı.

Program akışı ve ibadetler:

Gecede Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ardından ilahiler seslendirildi ve katılımcılar birlikte manevi bir atmosfer yaşadı. Okunan ilahiler ve tilavetler programın ana hatlarını oluşturdu.

Konuşma: peygamberimizin örnek hayatı

Erzincan İl Müftü Vekili Rahmi Elen, "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı konuşmasında Hazreti Muhammed’in (s.a.s.) örnek hayatından kesitler aktardı. Elen, Hazreti Muhammed’in merhamet, adalet, sabır ve hoşgörüye dayalı yaşamının Müslümanlar için önemli bir rehber olduğunu vurguladı.

Konuşmada güzel ahlakın günlük yaşamdaki yeri ve toplumsal ilişkilerdeki önemi öne çıkarıldı; dinî programın bu yönü katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

Teslim ve kapanış:

Program duaların edilmesinin ardından sona erdi ve cemaate ikramlarda bulunuldu. Katılımcılar gece boyunca hem dini içerikli dinlemeler yaptı hem de bir arada bulunmanın getirdiği dayanışma hissini paylaştı.

ERZİNCAN&#039;DA MEVLİD GECESİ DOLAYISIYLA ÖZEL PROGRAM

ERZİNCAN'DA MEVLİD GECESİ DOLAYISIYLA ÖZEL PROGRAM

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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