Büyükkılıç'ın 12 aylık Erciyes planı: dağ kızağı rayları yerini buluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen yatırımlar, Erciyes Kayak Merkezi'nin kışla sınırlı kalmayıp yılın dört mevsimi ziyaretçi çeken bir destinasyon haline getirilmesini amaçlıyor. Bu vizyonun somut adımlarından biri olan dağ kızağı projesinde çalışmalar hızla ilerliyor ve parkurun rayları etap etap yerlerine yerleştiriliyor.

Projenin teknik ve işletme ayrıntıları:

Dağ kızağı tesisinde ulaşım, mevcut teleferik sisteminden bağımsız olacak; ziyaretçiler, parkurun başlangıç noktasına ulaşmak için teleferik yerine proje kapsamında geliştirilen özel kızak sistemiyle taşınacak. Projede görev alan Outdoor Factory tarafından geliştirilen sistem, ziyaretçilere kontrollü biçimde yukarı taşıma ve güvenli iniş imkânı sağlayacak şekilde planlandı. Parkurun uzunluğu yaklaşık 1.100 metre olacak ve Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olması hedefleniyor.

Güvenlik, teknoloji ve sezon kullanımı:

Tesisin yeni nesil kızak sistemleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılması öngörülüyor; bu sayede farklı yaş gruplarındaki ziyaretçilere kontrollü, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunulması amaçlanıyor. Ayrıca proje, sadece kış sezonunda değil yaz başta olmak üzere yılın farklı dönemlerinde de işletilebilecek şekilde planlandı. Bu yaklaşım, Erciyes'in kış turizmine bağlı yapısını zayıflatarak dört mevsim ziyaretçi çekme hedefine hizmet edecek.

Proje kapsamında uygulanacak "gece kızak" konseptiyle ziyaretçiler gün batımından sonra da Erciyes'te aktivite yapabilecek; bununla birlikte otomatik fotoğraf çekim altyapısı sayesinde sürüş anları dijital içeriklere dönüştürülüp ziyaretçilere sunulabilecek.

Turizme ve kente katkısı:

Dağ kızağı tesisinin tamamlanmasıyla Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere kayak dışında yeni bir deneyim alanı sunulacak. Bu yatırımın, Erciyes'in dört mevsim turizm hedefini destekleyerek bölgenin turizm çeşitliliğini artırması ve Kayseri'nin ulusal ile uluslararası turizmdeki marka değerine katkı sağlaması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları, bölgenin turizm altyapısını zenginleştirerek yerel ekonomiye olumlu etkiler yaratmayı hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’Nİ 12 AY YAŞAYAN GÜÇLÜ BİR TURİZM DESTİNASYONUNA DÖNÜŞTÜRME VİZYONU DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRİLEN DAĞ KIZAĞI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.