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Kösereli gençleri bitkin düşen leyleği koruyup doğaya geri saldı

Mersin Erdemli'nin Kösereli Mahallesi'nde bitkin düşen leylek, gençlerin ilk müdahalesi ve Doğa Koruma bildirimiyle bakıma alınarak tekrar doğaya salındı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kösereli gençleri bitkin düşen leyleği koruyup doğaya geri saldı

Olayın gelişimi

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kösereli Mahallesi'nde, direğe konmak isteyen bir leylek yere düşerek bitkin hâlde bulundu. Mahalle sakinleri durumu fark eden gençlerin müdahalesiyle kuşu güvenli bir alana, kamelyaya aldı.

İlk müdahale:

Gençler, leyleğe öncelikle su vererek ve yara kontrolü yaparak müdahale etti. Olay yerindeki gençlerden Muhammet Keser olayı şu sözlerle anlattı: "Diğere konmak isteyen leylek yere düştü. Bizde koruma altına alarak su içirdik. Yarası var mı diye baktık, yoktu. Bitkin düştüğü için ilgili kurumlara bildirdik".

Koruma süreci ve serbest bırakma:

İhbarın ardından yetkililerle iletişime geçen gençler, leyleğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından koruma altına alınmasını sağladı. Kurum görevlilerinin müdahalesiyle kuş kısa süreli bir bakım sürecinin ardından sağlık durumu iyi bulunarak tekrar doğal ortamına salındı.

Olay, mahalle dayanışmasının ve gençlerin refleksinin bir örneği olarak kayda geçti. Gençlerin hızlı ve sorumlu tutumu, hem hayvanın zarar görmesini engelledi hem de yetkili kuruma zamanında haber verilmesini sağladı.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE BİTKİN DÜŞEN LEYLEK GENÇLER TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE BİTKİN DÜŞEN LEYLEK GENÇLER TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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