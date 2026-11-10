Köşk'te 09.05'te saygı duruşu: Atatürk'ün 88. yıl dönümü anıldı

Köşk kent meydanında anma töreni:

Köşk ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anısına Kent Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene; Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Kent meydanındaki Atatürk anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Çelenk sunma ve siren anı:

Tören kapsamında Köşk Kaymakamı Hasan Taş ile Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Ardından hep birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te çalan sirenlerle birlikte meydanda ve ilçede kısa bir süreliğine hayat durdu; sürücüler araçlarını durdurarak saygı gösterdi, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Ayla Vural Anadolu Lisesi'nde öğrenci programı:

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ayla Vural Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda da anlamlı bir program gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; öğrenciler günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler ve marşlar seslendirdi. Ayrıca Atatürk'ün sevdiği türküler eşliğinde oyunlar sahnelendi ve katılımcılara dönemin ruhunu hatırlatan sunumlar yapıldı.

Törenler, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren bir atmosferde tamamlandı; hem resmi törenlerde hem de okul etkinliğinde gençler ile halk, Atatürk'ü anmanın çeşitli biçimlerini sergiledi.

KÖŞK'TE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ