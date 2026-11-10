Dolar 50,2293 +0,02%
Euro 56,1794 -0,24%
Bist 11.661,54 -0,44%
Altın Gram 6.547,16 -1,47%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 90,11 -2,66%
--°

Köşk'te 09.05'te saygı duruşu: Atatürk'ün 88. yıl dönümü anıldı

Köşk kent meydanında düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde saygı ve törenlerle anıldı; 09.05'te sirenler çaldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Köşk'te 09.05'te saygı duruşu: Atatürk'ün 88. yıl dönümü anıldı

Köşk kent meydanında anma töreni:

Köşk ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anısına Kent Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene; Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Kent meydanındaki Atatürk anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Çelenk sunma ve siren anı:

Tören kapsamında Köşk Kaymakamı Hasan Taş ile Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Ardından hep birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te çalan sirenlerle birlikte meydanda ve ilçede kısa bir süreliğine hayat durdu; sürücüler araçlarını durdurarak saygı gösterdi, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Ayla Vural Anadolu Lisesi'nde öğrenci programı:

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ayla Vural Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda da anlamlı bir program gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; öğrenciler günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler ve marşlar seslendirdi. Ayrıca Atatürk'ün sevdiği türküler eşliğinde oyunlar sahnelendi ve katılımcılara dönemin ruhunu hatırlatan sunumlar yapıldı.

Törenler, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren bir atmosferde tamamlandı; hem resmi törenlerde hem de okul etkinliğinde gençler ile halk, Atatürk'ü anmanın çeşitli biçimlerini sergiledi.

KÖŞK&#039;TE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

KÖŞK'TE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı
images

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı
images

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı
images

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah'ta denetimler: güvenilir gıda için aralıksız çalışma

Karadeniz'de teknoloji girişimlerinin ticarileşme rotası çiziliyor

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı