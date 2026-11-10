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Kayseri'de imam hatip ortaokulunda ezan okuma yarışması düzenlendi

Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan 'genç Bilal'ler' ezan yarışmasında öğrenciler usulüne uygun ve etkileyici okuma için ter döktü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:03

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kayseri'de imam hatip ortaokulunda ezan okuma yarışması düzenlendi

Ezan yarışması yapıldı:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulunda, "Sultan Alparslan'ın genç Bilal'leri" sloganıyla bir ezan okuma yarışması gerçekleştirildi. Okul düzeyinde düzenlenen organizasyona imam hatip ortaokulu öğrencileri katıldı ve jüri önünde performanslarını sergiledi.

Yarışmanın içeriği:

Yarışmada öğrenciler, ezanı usulüne uygun, güzel ve etkileyici şekilde okumaya odaklandı. Katılımcılar hem teknik hem de ses kullanımı açısından değerlendirildi; etkinlik, gençlerin sahne deneyimi kazanıp özgüvenlerini artırmalarına olanak sağladı.

Jüri görevini Hunat Camii Uzman İmam Hatibi Hafız Abdullah İslam ve Hafız Kadir Zeki üstlendi. Değerlendirmeler sonucunda okul birincisi belirlenecek ve bir sonraki aşamalara katılacak öğrenci tespit edilecek.

Okulun amaçları ve sonraki adımlar:

Okul Müdürü Ahmet Sait İlter, yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen İmam Hatipler arası Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması kapsamında yapıldığını belirterek, okul birincisinin ilçe, il ve Türkiye finallerine katılacağını söyledi.

İlter ayrıca, bu tür etkinliklerle toplumun kültürü ile uyumlu, milletine ve ülkesine hizmet eden bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı: "Bu tür yarışmaların devamı gelecek. Diğer branşlarda da devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz hevesli ve istekliler. Kendilerini de yetiştirebilmek için mücadele ediyorlar. Biz de çocukların hem eğitsel hem de kültürel gelişimlerini destekleyen programlar yapmaya devam edeceğiz."

KAYSERİ&#039;DE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, OKULLARINDA DÜZENLENEN EZAN OKUMA YARIŞMASINDA...

KAYSERİ'DE İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, OKULLARINDA DÜZENLENEN EZAN OKUMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN YARIŞTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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