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Yurt ve kantinlerde güvenli sofra: Bayburt’ta gıda denetimleri yapıldı

Bayburt’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üniversite ve yurt yemekhanelerinde son kullanma, muhafaza ve hijyen denetimi yaptı; işletmeler bilgilendirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yurt ve kantinlerde güvenli sofra: Bayburt’ta gıda denetimleri yapıldı

Bayburt’ta öğrenci yemekhanelerinde kapsamlı gıda denetimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, üniversite ve öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde ve kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem ürünlerin etiket ve saklama koşulları hem de işletmelerin mevzuata uygunluğu ele alındı.

Denetimde öne çıkan kriterler:

Kontrollerde öncelikle son tüketim tarihleri ve ürünlerin uygun koşullarda korunup korunmadığı incelendi. Ayrıca gıda ürünlerinin izlenebilirliği sorgulandı, yemekhanelerin temizlik ve hijyen şartları gözden geçirildi ve uygun olmayan uygulamalar tespit edildiğinde gerekli notlar alındı.

İşletmelere yapılan bilgilendirme ve takip:

Denetim sırasında işletme sorumlularına gıda güvenilirliği ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, öğrencilerin güvenilir, sağlıklı ve hijyenik gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE SUNULAN GIDALAR DENETLENDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE SUNULAN GIDALAR DENETLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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