Eyüpsultan'da namaz sonrası dost sohbeti: Arda Turan ve Emre Belözoğlu birlikte salep içti

Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüp Sultan Camii'nde görüntülendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım 2026'da Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi iki teknik direktör, bugün sabah saatlerinde Eyüp Sultan Camii'nde birlikte namaz kıldı. Maçta rakip olacak olmalarına karşın Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun cami çıkışında birbirlerine samimi bir şekilde eşlik ettikleri ve birlikte salep içtikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

sabah namazı ve salep molası:

Görüntülerde her iki çalıştırıcının da sabah namazına katıldıktan sonra tezgahın önünde sohbet ederek salep aldığı görülüyor. Shakhtar Donetsk Takımı Teknik Hocası Arda Turan ile Fenerbahçe Spor Kulübü Teknik Hocası Emre Belözoğlunun namaz sonrası kısa bir mola verip serbest zamanlarını cami çevresinde değerlendirdikleri dikkat çekti.

tezgah sahibi o anları anlattı:

Salep satan kadın girişimci Gülistan Çetinkaya, uzun yıllardır aynı noktada esnaflık yaptığını belirterek sabah namazı için gelenleri tanıdığını söyledi. Çetinkaya, Onları gördüğünde şaşırmadığını, aralarında güzel bir muhabbet olduğunu ve sabah namazına geldiklerini ifade etti. 31 yıldır burada esnaflık yaptığını, tezgahının 24 saat açık olduğunu ve gençlerin sabah namazına gelip saleplerini içtikten sonra ayrıldıklarını aktardı. Çetinkaya'nın paylaştığı salep alma anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Her iki teknik adamın bu görüntüleri, yaklaşan Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçının atmosferine insan boyutu katan bir kare olarak yorumlandı. Maç öncesi sportif rekabetin dışında kalan bu an, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sıcak karşılandı.

ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU, EYÜPSULTAN'DA SABAH NAMAZINDAN SONRA BİRLİKTE SALEP İÇTİ