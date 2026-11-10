garanti BBVA, COP31'de dönüşüm yatırımlarında finansman ve altyapı bütünlüğünü öne çıkardı

Garanti BBVA'nin COP31 gündemi:

Antalya'da devam eden COP31 kapsamında BBVA ve Garanti BBVA ortak pavilyonunda düzenlenen oturumlar, enerji ve ulaşım dönüşümünün finansman boyutunu odağına aldı. Zirvenin ikinci gününde elektrikli mobilitenin yaygınlaşması, şarj altyapısının güçlendirilmesi, enerji depolama ve sanayide verimlilik artışı gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Panellerde öne çıkan ortak vurgu; dönüşüm yatırımlarının yaygınlaşması için finansman, teknoloji ve altyapının eş zamanlı geliştirilmesinin zorunlu olduğu yönündeydi.

sürdürülebilir mobilitenin finansmanı:

Gün içindeki önemli oturumlardan biri, Dünya Ekonomik Forumu'ndan Francisco Betti'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Mobilite Dönüşümünün Finansmanı" paneliydi. Panele Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş katıldı. Tartışmalarda Trumore platformu ile Garanti BBVA Mobil entegrasyonunun dijital taşıt finansmanındaki rolü ve müşteri deneyimini hızlandırdığına dikkat çekildi.

Mahmut Akten, "Elektrikli mobilitenin daha geniş kitlelere ulaşması için teknolojik gelişmeler kadar finansmana erişim ve uygun altyapı da önemli" diyerek, sadece araç kredileri vermenin ötesinde ekosisteme yatırım yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Akten ayrıca şarj ağları ve batarya yatırımlarında finansmanın vadesinin projenin geri dönüş süresine uygun olması ve risk paylaşımının doğru kurgulanmasının önemine değindi.

sanayide enerji verimliliği ve rekabet gücü:

"Enerji Dönüşümüne Yatırım: Sanayinin Rekabet Gücünü Artırmak" başlıklı oturumda ise sanayide enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim yatırımlarının şirketlerin maliyet yapısına ve uluslararası rekabet gücüne katkısı tartışıldı. Moderatörlüğünü Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzilay'ın yaptığı panele Mahmut Akten, Asya Kalkınma Bankası (ADB) Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton, Ivy Decarb Marketplace CEO'su Javier Bernal ve UNO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Federico Caruncho katıldı.

Oturumda, dönüşüm yatırımlarının finansmanında teknolojinin ve beklenen enerji tasarrufunun teknik açıdan değerlendirilmesinin yatırımın geri ödeme kapasitesiyle birlikte ele alınmasının gerekliliği vurgulandı. Panelde ayrıca bankanın İspanya'nın ICO kuruluşuyla Kasım 2025'te imzaladığı, 100 milyon ABD dolarına kadar finansman çerçevesi kapsamında UNO'nun üretim hattı modernizasyonuna sağlanan 13 milyon euroluk destek ile Ivy Decarb platformu üzerinden tekstil tedarikçilerine yönelik makine ve ekipman finansman çözümleri örnek olarak paylaşıldı.

lojistikte yeşil dönüşüm ve KOBİ desteği:

Günün diğer oturumu "Sürdürülebilir Mobilite ve Lojistik: Yeşil Dönüşüme Öncülük Etmek" başlığıyla düzenlendi. Garanti BBVA Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ve Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu'nun katıldığı panelde, özellikle KOBİ'lerin sürdürülebilir yatırımlarında finansmanın yanı sıra bilgi ve teknik rehberliğe erişimin önemi öne çıktı. Nuhoğlu, hafif ve verimli treylerler ile elektrifikasyon çözümlerine yönelik çalışmaların lojistik maliyetlerini düşürürken emisyonları azaltacağını belirtti.

BBVA ve Garanti BBVA'nın COP31 programı, farklı sektörlerden paydaşları buluşturarak enerji dönüşümü, sanayinin modernizasyonu, sürdürülebilir finansman ve iklim dayanıklılığı başlıklarında bilgi paylaşımını artırmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını uluslararası finansman çevreleriyle eşleştirerek zirvede kurulan iş birliklerini somut yatırımlara dönüştürmeyi hedefliyor.

(SOL BAŞTAN) İREM BAZİLAY, MAHMUT AKTEN, ISABEL CHATTERTON, JAVİER BERNAL, FEDERİCO CARUNCHO.