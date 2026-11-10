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İklim mücadelesinde sağlık merkezde: Türkiye ATACH ve AIR ile uygulamaya odaklanıyor

Bakan Memişoğlu, COP31'de ATACH'ın önemine vurgu yaparak Türkiye'nin eş yürütücülüğünü ve AIR ile ülke düzeyinde uygulamayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:03

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

İklim mücadelesinde sağlık merkezde: Türkiye ATACH ve AIR ile uygulamaya odaklanıyor

Memişoğlu: ATACH ve AIR'e verilen önem

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, COP31 kapsamında düzenlenen Dünya Sağlık Örgütünün İklim Değişikliği Özel Girişimi (ATACH) Günü açılışında yaptığı konuşmada, ATACH’a büyük önem verdiklerini belirtti. Memişoğlu, etkinlikte Türkiye'nin bu ittifakın eş yürütücülüğünü üstlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konuşmasında ATACH’ı tanımlayan Bakan Memişoğlu, "ATACH, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, iklime dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir sağlık sistemleri kurmak için ülkeleri buluşturan küresel bir ittifaktır" sözlerini paylaştı. Bu çerçevede Türkiye’nin hem ulusal hem uluslararası düzeyde uygulamaya dönük adımlar atacağını vurguladı.

sağlığın iklim müzakerilerindeki yeni konumu:

Memişoğlu, COP31 kapsamında 9 Kasım’da gerçekleştirilen Sağlık Günü’nün, COP tarihine önemli bir katkı sunduğunu belirterek sağlık konusunun iklim tartışmalarında bağımsız bir eylem başlığı olarak ele alınmasının müzakerelerde sağlık alanının konumunu güçlendirdiğini söyledi. Bu yaklaşım, sağlık sektörünün iklim eyleminin merkezinde konumlanması gerektiği görüşünü destekliyor.

Sağlık Günü programında düzenlenen dört tematik panel ile Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’nda dinamik ve dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulması, iklim ve sağlık finansmanı, dijital sağlık çözümleri, sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişim, sürdürülebilir sağlık altyapısı ve krizlere hazırlıklı sağlık hizmet sunumu gibi konular kapsamlı biçimde ele alındı.

AIR girişimi: uygulama odaklı uluslararası dayanışma:

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin iklim ve sağlık yaklaşımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonu ve "Üreten Sağlık" anlayışıyla örtüştüğünü belirterek, iklim değişikliğine dirençli sağlık sistemleri oluşturmanın bütüncül yaklaşımın ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, COP31 Başkanlığının somut katkılarından biri olarak gördükleri Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi’ni (Antalya Initiative for Health Resilience - AIR) özel olarak öne çıkardı. AIR’ı, sadece deklaratif bir metin veya yeni bir platform değil; ülkelerin önceliklerine göre uygulama odaklı çözümler geliştirebileceği bir uluslararası dayanışma mekanizması olarak tanımladı.

Girişim kapsamında hedeflenen çalışmalara değinen Bakan, ülkelerin sağlık sistemlerinin dayanıklılığını artıracak uygulama çerçevelerinin geliştirilmesi, iyi uygulama ve başarılı ülke deneyimlerinin paylaşılması, teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve çözümlerin yaygınlaştırılarak ülke düzeyinde uygulanması gibi somut adımların öncelikli olacağını ifade etti.

Memişoğlu son olarak, Türkiye'nin AIR’ın uluslararası ortakların katkısıyla gelişmesini ve sahiplenilmesini arzuladığını; bu mekanizmanın COP31 sonrasında da kalıcı bir iş birliği ağına dönüşmesi yönünde çaba göstereceklerini belirtti.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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