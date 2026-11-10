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Didim'de minikler 10 kasım'da Atatürk'ü sevgiyle andı

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 10 Kasım etkinliğinde miniklere Atatürk'ün mirası ve Cumhuriyet değerleri yaşına uygun anlatıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Didim'de minikler 10 kasım'da Atatürk'ü sevgiyle andı

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları'nda 10 Kasım buluşması

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen etkinlikte minikler bir araya geldi. Etkinlikte amaç, çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıtmak ve Cumhuriyetin taşıdığı temel değerleri sevgi ve saygı ile aktarmaktı.

Etkinliğin amacı ve anlatım biçimi:

Programda, çocukların yaş düzeyine uygun anlatım yöntemleri kullanıldı; kısa öyküler, görsel materyaller ve basit açıklamalarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeye kazandırdıkları anlatıldı. Eğitimciler, miniklerin sorularını yanıtlayarak farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Vurgulanan değerler ve miniklerin tepkisi:

Etkinlikte özellikle Cumhuriyetin değerleri, sevgi, saygı ve minnet duyguları ön plana çıktı. Katılan çocuklar, anma programına katılarak bu değerlerin önemini yaşarken hissetti; etkinlik, çocukların Atatürk'ü tanıması ve Cumhuriyet bilinci kazanmasına katkı sağladı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler, erken yaşta vatandaşlık bilinci ve tarih bilincinin gelişmesine destek veriyor ve Atatürk'ün mirasının yeni nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

DİDİM BELEDİYESİ DENİZ YILDIZLARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDE, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ...

DİDİM BELEDİYESİ DENİZ YILDIZLARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDE, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇOCUKLARA YÖNELİK ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MİNİKLER, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SEVGİ VE SAYGIYLA ANARKEN CUMHURİYETİN DEĞERLERİ VE ATATÜRK’ÜN MİRASI ÜZERİNE FARKINDALIK KAZANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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