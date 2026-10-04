Köşk'te çocuklara yönelik değerler atölyesi camide eğitim ve oyunla başladı

Köşk'te yeni atölye ile çocukların dini ve sosyal gelişimine destek

Aydın'ın Köşk ilçesinde, çocukların dini bilgi ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Değerler Atölyesi programı Bilâl-i Habeşî Camii'nde başladı. Programda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel din bilgisi eğitiminin yanı sıra görgü ve nezaket kuralları öğretiliyor; eğitici oyunlarla da zamanın keyifli geçmesi hedefleniyor.

programın içeriği:

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen atölyede eğitimler, çocukların yaş ve gelişim özellikleri göz önünde tutularak planlandı. Program, "Kaliteli Zaman, Bir Vakit Namaz, Bir Saat Kur’an" sloganıyla yürütülüyor. Kur'an-ı Kerim eğitimi Talha Serbes tarafından verilirken, görgü ve nezaket derslerini Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış üstleniyor. Temel din bilgisi eğitimini İlçe Vaizi Ahmet Çelik, eğitici oyunları ise Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Sami Avcı yürütüyor.

Etkinliklerde bilgi aktarımının yanı sıra uygulamalı ve grup çalışmalarıyla çocukların iletişim, paylaşma ve sosyal uyum becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Cami ortamında gerçekleştirilen faaliyetler, hem dini eğitim hem de arkadaşlık ilişkilerinin pekişmesine olanak sunuyor.

kayıt ve katılım bilgileri:

Köşk İlçe Müftülüğü'nden yapılan duyuruya göre Değerler Atölyesi'ne kayıtlar devam ediyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 16.00'da Bilâl-i Habeşî Camii'ne gelerek kayıt yaptırabilirler. Atölye, düzenli eğitimlerle çocukların hem dini bilgi düzeyini yükseltmeyi hem de kaliteli ve eğitici zaman geçirmelerini hedefliyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN DİNİ VE SOSYAL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA HAZIRLANAN "DEĞERLER ATÖLYESİ" PROGRAMI BAŞLADI. BİLÂL-İ HABEŞÎ CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA ÇOCUKLARA KUR’AN-I KERİM VE TEMEL DİN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN YANI SIRA GÖRGÜ VE NEZAKET KONULARI AKTARILIRKEN, EĞİTİCİ OYUNLARLA DA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMELERİ SAĞLANIYOR.