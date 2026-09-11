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Köşk’te faturasız makaron baskını: araçta 630 bin adet bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın operasyonunda bir araçta 630 bin faturasız makaron ve 87,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi, ceza kesildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köşk’te faturasız makaron baskını: araçta 630 bin adet bulundu

Köşk’te kaçak tütün operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın-Denizli kara yolunda bir aracı durdurdu. Durdurulan B.B. (26) isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada kaçak ürünlere rastlandı.

ele geçirilenler:

Aramada 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen makaron ve tütün maddelerine el konulurken, miktarlar ve türleri yetkililer tarafından kayda geçirildi.

idari işlem ve soruşturma:

Araçta bulunan şahsa, 4733 Sayılı Kanun kapsamında 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve konuyla ilgili detaylar jandarma tarafından takip ediliyor.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA BİR ARAÇTA 630 BİN ADET...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONUNDA BİR ARAÇTA 630 BİN ADET FATURASIZ BOŞ MAKARON İLE 87,5 KİLOGRAM FATURASIZ KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. ARAÇTA BULUNAN ŞAHSA 151 BİN 192 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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