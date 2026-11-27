koşunun genel görünümü:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından geleneksel hâle getirilen 12. Öğretmenler Günü Koşusu, sporun birleştirici gücüyle katılımcıları bir araya getirdi. Fakülte önünden başlayan etkinlikte BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç da koşuya katılarak destek verdi.

etkinliğin amacı:

Organizasyonda, öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemi vurgulanırken BARÜ'de spor kültürünün geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Katılımcılar etkinlik boyunca hem farkındalık oluşturdu hem de birliktelik sergiledi.

yarış sonuçları ve ödül töreni:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, etkinliğe ilişkin şöyle konuştu: "Öğretmenler Günü koşusunu hep birlikte icra ettik. Kadınlarda birinci Arya, erkeklerde birinci Muhterem adlı öğrencimiz oldu. Bizler de bugünü öğretmenler için daha anlamlı hâle getirmek amacıyla 12’ncisi düzenlenen etkinliğe destek olduk. Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Koç olmak üzere emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Organizasyon, dereceye giren personel ve öğrencilere madalyalarının takdim edilmesiyle son buldu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE (BARÜ) 12. ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU, DÜZENLENDİ.