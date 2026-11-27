Pakmaya İlkokulu'nda balıkçılık farkındalığı

Düzce'de Pakmaya İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler su ürünleri ve sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili temel bilgilerle buluşturuldu. Organizasyonda Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Eryıldırım öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

etkinlikte verilen bilgiler:

Sunumda öğrencilere balığın protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller bakımından zengin bir besin olduğu anlatıldı. Ayrıca, ülkemizde kişi başına düşen yıllık su ürünleri tüketiminin dünya ve Avrupa Birliği ortalamalarının altında olduğu belirtilerek, balığın dengeli beslenmedeki önemi vurgulandı. Öğrencilerle balığın sağlığa katkıları ve dengeli beslenmede su ürünlerine yer verilmesinin gerekliliği üzerine sohbet edildi.

koruma ve sürdürülebilirlik:

Eryıldırım, balık stoklarının korunması için üreme dönemlerinde uygulanan av yasaklarına uyulmasının ve avlanabilir boyun altındaki balıkların avlanmamasının önemini paylaştı. Denizlerin, göllerin ve akarsuların temiz tutulmasının, buralarda yaşayan canlıların korunmasına ve gelecek nesillerin de su ürünlerinden yararlanabilmesine katkı sağladığı ifade edildi. Etkinlik, su ürünleri sektöründe emek veren balıkçılar, yetiştiriciler ve çalışanların Dünya Balıkçılık Günü'nü kutlama mesajıyla son buldu.

DÜZCE’DE ÖĞRENCİLERE AYRICA BALIKLARIN ÇOĞALABİLMESİ İÇİN ÜREME DÖNEMLERİNDE UYGULANAN AV YASAKLARINA UYULMASI VE AVLANABİLİR BOYUN ALTINDAKİ BALIKLARIN AVLANMAMASI GEREKTİĞİ ANLATILDI.