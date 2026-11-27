Zeytinin sofraya yolculuğu Burhaniye'de uygulamalı derslerle hayat buldu

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), uygulamalı eğitim yaklaşımıyla Edremit Körfezi’nin tarımsal ve gastronomik zenginliklerini eğitim programlarına entegre etmeye devam ediyor. Fakültenin Gastronomi Eğitim Mutfağı'nda düzenlenen uygulama, zeytinin geleneksel yöntemlerle sofralık ürüne dönüşümünü öğrencilerin sahada deneyimlemesini sağladı.

Uygulamalı üretimin aşamaları:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile Gastronomi Kulübü üyelerinin katıldığı çalışmada öğrenciler; siyah zeytinlerin ayıklanması, yıkanması, tenekelere doldurulması ve kaya tuzuyla salamuraya alınması gibi üretim adımlarını bizzat gerçekleştirdi. Fakültenin Eğitim ve Uygulama Tesisinde staj yapan öğrenciler de sürece katkı sağladı ve uygulamalı öğrenme ortamını güçlendirdi.

Eğitim hedefleri ve bölgesel katkı:

Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, üretim sürecini yerinde takip ederek uygulamalı eğitimin önemini vurguladı: "Öğrencilerimizin hem toprağa dokunmalarını hem de üretmenin ve faydalı olmanın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. Körfez’in ve bölgemizin en değerli ürünlerinden olan zeytinin sofralara uzanan yolculuğunu öğrencilerimizle birlikte uygulamalı olarak deneyimliyoruz."

BUBFA, sahip olduğu eğitim ve uygulama altyapısıyla öğrencilerine gerçek üretim ortamlarında deneyim kazanma imkânı sunuyor. Fakülte, yerel üretim kültürünün korunması, gastronomik mirasın sürdürülebilirliği ve üretim bilincinin geliştirilmesi doğrultusunda yıl boyunca etkinlikler düzenliyor.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yalnızca mesleki bilgi ve beceri kazandıran değil; üreten, ürettiğine değer katan ve yaşadığı bölgeye karşı sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

ZEYTİNİN DALINDAN SOFRAYA YOLCULUĞU