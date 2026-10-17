Kullanılmayan iki katlı binada kısmi göçük: Meşrutiyet Mahallesi'nde güvenlik önlemleri

Olayın ayrıntıları:

Akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde, kullanılmayan bir iki katlı binada kısmi göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve tespitler:

Ekipler olay yerine ulaşarak çevrede güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde binanın ön kısmında bulunan istinat duvarlarında çatlaklar tespit edildi.

Kısmi göçüğün yaşandığı yapının bitişiğinde yine kullanılmayan bir üç katlı bina bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu durum, ekiplerin hem göçüğün nedenini belirlemeye hem de komşu yapının durumunu değerlendirmeye odaklanmasına neden oldu.

Güvenlik ve inceleme süreci:

Yetkililer, bölgedeki incelemelerin sürdüğünü ve güvenlik tedbirlerinin devam ettiğini bildirdi. Ekiplerin çalışmaları, yapısal hasar tespiti ve risk değerlendirmesi kapsamında ilerliyor; gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak.

ZONGULDAK'TA İKİ KATLI BİR BİNADA KISMİ GÖÇÜK MEYDANA GELDİ. İHBAR ÜZERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ. BİNANIN ÖNÜNDEKİ İSTİNAT DUVARLARINDA DA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ.