Küçükçekmece'de fayans çatlaması ve gürültü ihbarı binanın tahliyesine yol açtı

Olayın özeti:

İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak adresinde bulunan 7 katlı yapıda, bir dairenin banyosundaki fayansların çatlaması ve bina içinden gelen çatlama sesleri üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. Olay üzerine itfaiye, belediye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir risk oluşturabileceği değerlendirilerek binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Olayın yaşandığı bina zemin üstü 5 katlı olup, içinde 14 daire bulunuyor. İhbarı takiben ekiplerin çalışmasıyla sakinler birkaç parça eşyalarını alarak evlerini terk etti. Müdahale sonrasında bina, Küçükçekmece Belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Belediyenin açıklaması ve sonraki süreç:

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Şu anda 14 dairelik zemin üstü 5 katlı bir binamız mevcut. Binada bir dairenin banyo tarafında fayansların çatlaması ve bina hareketi olduğu vatandaş tarafından bildirildi. Binamızı tahliye ediyoruz. Gerekli kentsel dönüşüm ve imar açısından kontrolleri sağlayacağız. Mühendislerimiz de teknik olarak ne yapılması gerektiğine karar verecekler. Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız".

Belediye yetkilileri, ön incelemelerin ardından mühendislerin yapacağı teknik değerlendirmeye göre binanın statüsü ve gerekli işlemlerin belirleneceğini bildirdi. Vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, sürecin bir an önce tamamlanması için ilgili birimlerin koordineli çalışacağı ifade edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE, BİR DAİRENİN BANYOSUNDAKİ FAYANSLARDAKİ ÇATLAMA VE BİNADA ÇATLAMA SESLERİ NEDENİYLE 7 KATLI BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ.