Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Küçükçekmece'de fayans çatlaması ve gürültü ihbarı binanın tahliyesine yol açtı

İnönü Mahallesi'ndeki 7 katlı, 14 dairelik bina; 3. kattaki banyodaki fayans çatlaması ve çatlama sesleri üzerine tedbir amaçlı tahliye edilip mühürlendi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 20:06

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 20:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de fayans çatlaması ve gürültü ihbarı binanın tahliyesine yol açtı

Olayın özeti:

İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak adresinde bulunan 7 katlı yapıda, bir dairenin banyosundaki fayansların çatlaması ve bina içinden gelen çatlama sesleri üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. Olay üzerine itfaiye, belediye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir risk oluşturabileceği değerlendirilerek binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Olayın yaşandığı bina zemin üstü 5 katlı olup, içinde 14 daire bulunuyor. İhbarı takiben ekiplerin çalışmasıyla sakinler birkaç parça eşyalarını alarak evlerini terk etti. Müdahale sonrasında bina, Küçükçekmece Belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Belediyenin açıklaması ve sonraki süreç:

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Şu anda 14 dairelik zemin üstü 5 katlı bir binamız mevcut. Binada bir dairenin banyo tarafında fayansların çatlaması ve bina hareketi olduğu vatandaş tarafından bildirildi. Binamızı tahliye ediyoruz. Gerekli kentsel dönüşüm ve imar açısından kontrolleri sağlayacağız. Mühendislerimiz de teknik olarak ne yapılması gerektiğine karar verecekler. Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız".

Belediye yetkilileri, ön incelemelerin ardından mühendislerin yapacağı teknik değerlendirmeye göre binanın statüsü ve gerekli işlemlerin belirleneceğini bildirdi. Vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, sürecin bir an önce tamamlanması için ilgili birimlerin koordineli çalışacağı ifade edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE, BİR DAİRENİN BANYOSUNDAKİ FAYANSLARDAKİ ÇATLAMA VE BİNADA ÇATLAMA SESLERİ...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE, BİR DAİRENİN BANYOSUNDAKİ FAYANSLARDAKİ ÇATLAMA VE BİNADA ÇATLAMA SESLERİ NEDENİYLE 7 KATLI BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Paris'te sokakların tahribatına dönüşen protestolarda 13'ü çocuk 195 kişi gözalt...
images

İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı
images

İzmir'de 9 yıldır kayıplarda olan eski karı koca operasyonla yakalandı
images

Alaçatı'da fuhuş parası kavgası ölümle sonuçlandı: 4 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup

İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı

İzmir'de 9 yıldır kayıplarda olan eski karı koca operasyonla yakalandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız