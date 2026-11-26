Birlik 2027 bütçesini 150 milyon lira olarak kabul etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen meclis toplantısında, Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2027 mali yılı bütçesi 150 milyon lira olarak oylandı ve kabul edildi. Toplantı, 2026 yılı Kasım ayı oturumunda, Tavşanlı Hükümet Konağı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

toplantı organizasyonu ve katılımcılar:

Oturuma Birlik Başkanı ve Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir başkanlık etti; İl Genel Meclisi üyeleri ile ilçeye bağlı köy muhtarları hazır bulundu. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapıldı. Kaymakam Özdemir, 2026 yılı içinde köylerde hayata geçirilen çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi ve sürece katkı sunan muhtarlara teşekkür etti.

yürütülen hizmetler ve kaynak dağılımı:

Birlik, KÖYDES ve İl Özel İdaresi bütçelerinden ayrılan kaynaklarla köylere; yol, içme suyu, parke taşı, kanalizasyon, sulama, düğün salonu, köy inşaatları ve okul onarımları gibi alanlarda hizmet götürüldüğünü bildirdi. Bu projelerin uygulanmasında Valilik, İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve muhtarlar arasında sağlanan uyumlu çalışmanın altı çizildi.

Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk de toplantıda yürütülen çalışmalar ve teknik süreçlerle ilgili meclis üyelerine ayrıntılı bilgilendirme sundu. Gündem maddelerinin ele alınmasının ardından birlik bütçesinin 2027 mali yılı için belirlenmesi oylanarak kabul edildi ve toplantı sona erdi.

TAVŞANLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ'NİN 2027 BÜTÇESİ 150 MİLYON TL OLDU