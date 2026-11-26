Sinpaş GYO'dan peşinatlı ve faizsiz hemen teslim kampanyası

Sinpaş GYO, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (YTS) iş birliğiyle başlattığı yeni kampanyada alıcılarına yüzde 15 peşinatla, faizsiz ve vade farksız finansman seçeneği sunuyor. Kampanya sayesinde konutlar peşin fiyatına alınabiliyor ve banka kredisi alternatifine ihtiyaç duymayan alıcılar için çözüm üretildi.

Kampanyanın kapsamı:

Kampanya, Sinpaş'ın tüm projelerini kapsıyor ve hemen teslim niteliğindeki konutlarda alıcılar beklemeden yeni evlerine taşınma imkânı elde ediyor. Teklif, banka kredisi kullanmak istemeyenler veya kredi erişiminde güçlük yaşayan alıcıları hedefliyor; faizsiz finansman tercih eden ancak teslim için beklemek istemeyenleri de aynı modelde buluşturuyor.

Süre ve hedef kitle:

Sinpaş'tan yapılan açıklamada kampanyanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Şirket, bu modelle hem yatırım amacıyla gayrimenkul değerlendirenleri hem de konut sahibi olmak isteyen ancak kredi kullanmayan tüketicileri hedeflediğini vurguluyor.

Şirketin değerlendirmesi:

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik kampanyayı değerlendirirken şunları söyledi:

"Gayrimenkul, Türk halkının birikimlerini değerlendirmede en fazla güvendiği yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Konutun uzun vadede değerini koruma ve kazanç sağlama potansiyeli, bu tercihin temelinde yer alıyor. Bugün sektörümüz açısından önemli olan, gayrimenkule yönelik bu güçlü yatırım talebinin doğru finansman modelleriyle desteklenmesi. Çünkü insanların konut sahibi olma veya gayrimenkule yatırım yapma isteği kadar, bu kararlarını hangi koşullarda hayata geçirebildikleri de büyük önem taşıyor. Bu kampanyayla yalnızca alternatif bir finansman modeli sunmakla kalmıyor, konut alıcılarının iki temel ihtiyacına birlikte yanıt veriyoruz. Bir yandan faizsiz ve vade farksız finansman imkânı sağlarken diğer yandan hemen teslim projelerimizde alıcıların konut teslimi için ayrıca beklemeden hemen teslim evlerine kavuşmalarının önünü açıyoruz." dedi.

Çelik, kampanyanın yıl sonuna kadar sürmesinin konut yatırımını değerlendirenler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

SİNPAŞ GYO, SİNPAŞ YAPI TASARRUF SANDIĞI (YTS) İLE HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ KAMPANYAYLA KONUT ALICILARINA YÜZDE 15 PEŞİNATLA, FAİZSİZ VE VADE FARKSIZ FİNANSMAN MODELİ ÜZERİNDEN PEŞİN FİYATINA EV SAHİBİ OLMA İMKÂNI SUNDUĞUNU AÇIKLADI.