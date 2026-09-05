Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Köy kahvesinde jandarmadan dolandırıcılığa karşı yerinde bilgilendirme

Bilecik'in İnhisar ilçesi Tozman köyünde jandarma, köy kahvesinde vatandaşları dolandırıcılığa karşı 112'yi aramaları konusunda uyardı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Köy kahvesinde jandarmadan dolandırıcılığa karşı yerinde bilgilendirme

Jandarma köy kahvesinde dolandırıcılık uyarısı yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İnhisar İlçesi Tozman Köyü'nde köy kahvesinde bir araya gelen vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verdi.

Uyarılar ve önlemler:

Ekipler, vatandaşlara evde değerli ziynet eşyası bulundurmamaları gerektiğini belirtti ve kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma ve banka personeli olarak tanıtıp para isteyen kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Bildirim ve bilgilendirme materyalleri:

Vatandaşların şüpheli taleplerde ısrar veya para isteyen kişilerle karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği vurgulandı. Köy kahvesine konuyla ilgili uyarıcı ve tanıtıcı afişler asıldı.

JANDARMA DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

JANDARMA DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde pan...
images

Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarp...
images

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tatbik...
images

Sinop'ta baraj gölünde sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılığa müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hükümlülerin el emeği başkentte sergileniyor: işyurtları fuarı 6 eylül'e kadar açık

Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı atama

Almanpınarı yaylası çukurova'nın kavurucu yazından serin kaçış sunuyor

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde panik

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır