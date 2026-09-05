Köy kahvesinde jandarmadan dolandırıcılığa karşı yerinde bilgilendirme

Jandarma köy kahvesinde dolandırıcılık uyarısı yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İnhisar İlçesi Tozman Köyü'nde köy kahvesinde bir araya gelen vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verdi.

Uyarılar ve önlemler:

Ekipler, vatandaşlara evde değerli ziynet eşyası bulundurmamaları gerektiğini belirtti ve kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma ve banka personeli olarak tanıtıp para isteyen kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Bildirim ve bilgilendirme materyalleri:

Vatandaşların şüpheli taleplerde ısrar veya para isteyen kişilerle karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği vurgulandı. Köy kahvesine konuyla ilgili uyarıcı ve tanıtıcı afişler asıldı.

JANDARMA DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ