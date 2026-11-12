Köy okulunda eğitim bahçesiyle zeytin seferberliği

Kösbucağı'nda zeytinle öğrenme:

Mersin'in Erdemli ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı Mahallesi'nde bulunan Kösbucağı Ortaokulu, dersleri okul duvarlarının dışına taşıyan bir uygulamayla dikkati çekiyor. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında okulun bünyesindeki 7 dönümlük eğitim bahçesinde zeytin hasadına başladı. Çalışma, bölge eğitimine pratik bir boyut kazandırırken öğrencilere çevre bilinci ve sorumluluk duygusu aşılamayı amaçlıyor.

Okulun çalışması ve hedefleri:

Kösbucağı Ortaokulu'nda 72 öğrenci ve 9 öğretmen ile sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri çerçevesinde yürütülen bahçe çalışması, aynı zamanda okula gelir sağlama amacını taşıyor. Yetkililer hasattan elde edilmesi beklenen ürün miktarını yaklaşık 1 ton olarak açıklıyor. Toplanan zeytinlerden elde edilecek yağların okul aile birliği aracılığıyla satışa çıkarılacağı ve gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Okul müdürü Yüksel Hami Us, çalışmayı hem eğitim hem de toplumsal sorumluluk açısından değerlendirdi: "Şu an 7 dönüm eğitim bahçemiz bulunuyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ben okul müdürü olarak hasadımızı yapıyoruz. Bu da bir nevi öğrencilerimiz için bir eğitim. Öğrencilerimiz her yaptığımız iştirakte yanımızda bulunuyor. Doğayı tanıyorlar, her aşamada etkin rol oynuyorlar." Müdür Us, projenin amaçları arasında doğayla bütünleşme, çevre duyarlılığı ve öğrencilere sorumluluk kazandırmanın yer aldığını vurguladı.

Öğrencilerin deneyimi:

Hasata katılan öğrenciler de uygulamanın hem eğitici hem de sosyal faydalarını dile getirdi. Öğrencilerden Azize Ecrin Yarar çalışmayı şöyle anlattı: "Bu zeytinleri toplayarak okulumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Arkadaşlarımızla daha samimi ve daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu zaman bize daha toplumsal güçlendirmeyi anlatıyor. Toplumsal iyi anlaşmamızı ve daha iyi iletişim kurmamızı sağlıyor. Biz bu işi yaparken eğleniyoruz, severek yapıyoruz."

Bir diğer öğrenci Fatma Beyza Özmen ise, "Zeytin toplamak bizim için eğlenceli bir iş ve de arkadaşlarımızla daha güzel bir şekilde etkinlikler yapıyoruz. Okulumuza da katkı sağladığımız için de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin hasatta aktif rol alması, uygulamalı öğrenme fırsatını güçlendirirken okul içinde dayanışma ve ortak amaç bilincini de pekiştiriyor.

Okul yönetimi, bu tür pratik uygulamaların kalıcı hale getirilmesi ve elde edilecek gelirin etkin kullanılmasıyla hem eğitim ortamını zenginleştirmeyi hem de köy okullarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Köy okulunda örnek çalışma: Müdürle birlikte öğrenciler zeytin hasadına başladı