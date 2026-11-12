Hastane üst geçidinin ihmali Bilecik'te yürüme hakkını kısıtlıyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde, Osmaneli istikametine çıkan üst geçidin yürüyüş yoluna döşenen zemin plakalarının çoğunun yerinden kalkması vatandaşların tepkisini çekti. Plakaların sökülmesiyle oluşan bozuk yüzey, özellikle engelli ve bebek arabaları kullananlar ile yaşlıların geçişini güçleştiriyor.

Kullanıcıların şikâyetleri:

Üst geçidi kullananlardan Hatice Güney, durumu şöyle özetledi: "Engelli, yaşlılar ve hastalar buradan çıkamıyor. Yani böyle olmaz, buraya bebek arabalarıyla geliyorlar, engelli arabalarıyla geliyorlar. Karşıya geçmekte zorlanıyorlar, hastaneye gitmek için. Devletimiz sahip çıksın buna".

Başka bir vatandaş da yürüyüş yolundaki sökülmüş plakalar nedeniyle yaşanan güçlüğe dikkati çekerek, "Burada yollar sökülmüş. Hastalar bu yollardan çıkmakta zorlanıyor. Bebek arabalarıyla gelenler de aynı şekilde sıkıntı yaşıyor. İnsanlar hastaneye geliyor, rahatsız oldukları hâlde karşıya geçebilmek için üst geçidi kullanmak zorunda kalıyor. Ancak bu şekilde geçiş yapmak mümkün olmuyor. Buraların düzeltilmesi lazım. Özellikle yaşlılar ve bebek arabası kullananlar için büyük sıkıntı. İnşallah bir an önce düzeltilir. Uzun zamandır böyle olduğunu söyleyebilirim. Yaşlılar da aynı şekilde zorlanıyor" dedi.

Acil onarım çağrısı:

Vatandaşların anlattıkları, üst geçidin bakım ve onarım ihtiyacını gözler önüne seriyor. Hastane girişine yönelik bu aksaklık, sağlık hizmetine erişimde doğrudan engel oluşturduğundan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki üst geçidin kısa sürede onarılması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililere yapılan çağrı, öncelikle engelliler, yaşlılar ve bebekli ailelerin güvenli ve rahat bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlamaya yönelik.

BİLECİK'TE HASTANE ÜST GEÇİDİNDEKİ ZEMİN DÖŞEME PLAKALARIN ÇOĞUNUN KALKMASI NEDENİYLE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKERKEN, ENGELLİ VE BEBEK ARABALARI BU YOLDA GİDEMİYOR