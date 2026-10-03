Çüngüş’te muhtarlar sorunları ve hizmetleri masaya yatırdı

Çüngüş’te muhtarlar bir araya geldi

Çüngüş ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen toplantıya Çüngüş Kaymakamı Murat Ak, Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda ilçenin güncel ihtiyaçları, yürütülen ve planlanan yatırımlar ile muhtarların ilettiği talepler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantının gündemi:

Görüşmelerde öncelikli olarak mahallelerin genel durumu ele alındı. Muhtarlar tarafından iletilen altyapı, ulaşım ve yerel hizmet talepleri tek tek gündeme alınarak, ilgili kurumların görev ve yetki sınırları çerçevesinde çözüm önerileri tartışıldı.

Hizmet ve iş birliği değerlendirmeleri:

Toplantıda ayrıca vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli biçimde yürütülmesi, yerel ihtiyaçlara yönelik hızlı çözümler üretilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Yetkililer, gündeme gelen taleplerin takip edileceğini ve uygulamaya dönük adımların koordineli şekilde atılacağını bildirdi.

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK ÖNCÜLÜĞÜNDE MUHTARLAR TOPLANTISI DÜZENLENDİ.