çiftçinin yanında: babaeski'de tarımsal bilgilendirme buluşması

babaeski'de tarımsal bilgi paylaşımı toplantısı:

Babaeski ilçesinde düzenlenen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölge üreticileriyle bir araya gelerek tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı. Toplantının amacı, üreticilerin karşılaştığı sorunların tespit edilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması olarak açıklandı.

toplantının içeriği ve iletişim:

Etkinlikte Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel üreticilerle doğrudan iletişim kurdu; güncel tarımsal uygulamalar, verim artırıcı yöntemler ve saha koşullarına ilişkin bilgiler aktarıldı. Katılımcılar arasında gerçekleştirilen karşılıklı görüş alışverişi, uygulamadaki deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağladı.

yerel üreticilere verilen destek ve taahhüt:

Yetkililer, toplantıda tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini, sahadaki bilgi ve tecrübelerini üreticilerle paylaşarak destek sunacaklarını vurguladı. Katılımcılar, benzer toplantıların düzenli olarak sürdürülmesi talebinde bulundu ve iletişim kanlarının açık tutulmasının önemine dikkat çekildi.

BABAESKİ’DE ÇİFTÇİLERE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ