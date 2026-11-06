Köylere 23 yeni su tankeriyle yangın müdahalesi güçlendirildi

Kastamonu’da yangına karşı köy düzeyinde güçlendirme

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede sahadaki kapasiteyi artırmak amacıyla 5 ton kapasiteli 23 çekilebilir su tankerini yangına hassas köylere teslim etti. Yapılan son dağıtımla birlikte bölgede köylerde bulunan yangın söndürme tankerlerinin sayısı 455'e çıktı.

Dağıtım programı ve hedefler:

Dağıtım töreninde verilen bilgiye göre yıl sonuna kadar toplam 150 su tankerinin köylere teslim edilmesi hedefleniyor. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 2025 yılı hedefleri kapsamında daha önceki dönemlerde toplam 284 su tankeri dağıtılmış olduğunu belirtti. Ayrıca bir önceki ay 17 adet tankerin Devrekani ilçesinde teslim edildiği ifade edildi.

bölgesel değerlendirme ve yetkililerin açıklamaları:

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, törende yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin bölgedeki yangın dinamiklerini değiştirdiğini vurguladı: "Geçmişten günümüze Batı ve Doğu Karadeniz Bölgesinde orman yangınları konusunda çok hassas bir bölge görmüyorduk ama son dönemdeki, iklim konusundaki değişiklikler bölgemizde de çok büyük yangınları görmemize sebep oldu." Atılgan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele için önemli kaynak ayırdığını ve altyapı yatırımlarının sürdüğünü de söyledi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hasan Yaslıkaya ise projenin köylere yönelik somut sonuçlar ürettiğini belirterek, "Yangın meydana geldiğinde hassas yerlerimizde bu tür imkanlarımızın olması gerekiyor. Bu sene Orköy kapsamında 150 orman köyümüze bu projeden faydalandırmayı planlıyoruz" dedi. Yaslıkaya, üretim ve teslimat sürecinin üreticiler tamamladıkça devam edeceğini aktardı.

müdahale düzeni, eğitim ve uygulama:

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Hakan Çatalyürek, su tankerlerini teslim alan vatandaşlara eğitim verildiğini ve tankerlerin köylere dağıtımı sonrası 15 dakikalık müdahale süresi hedefiyle bir sistem kurulacağını belirtti. Çatalyürek, ayrıca dağıtılan araçların iletişim gruplarına dahil edileceğini, gerektiğinde traktör arkasında su dolu halde hızlı çıkışın sağlanacağını söyledi: "Bu da bizim elimizi çok ciddi bir şekilde güçlendirecek."

Törende su tankerlerinin teknik özellikleri anlatıldı, kullanım tatbikatı gerçekleştirildi ve gönüllülere sertifikaları verildi. Program, katılımcılara fidan dağıtımı yapılmasıyla sonlandı. Bölge yetkilileri, hem donanım hem de eğitime yönelik adımlarla köy ölçeğinde yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale hedefinin sürdürüleceğini vurguladı.

KASTAMONU’DA YANGINA HASSAS KÖYLERE 5 TON KAPASİTELİ 23 ÇEKİLEBİLİR YENİ SU TANKERİ DAĞITILDI. KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YILSONUNA KADAR TOPLAMDA 150 SU TANKERİNİN YANGINA HASSAS KÖYLERE TESLİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ BELİRTİLDİ.