Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0912 -0,15%
Bist 11.392,08 +0,52%
Altın Gram 6.579,58 -0,80%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 98,60 +0,32%
--°

Tuzla'da emsal transferinde kritik ilerleme: başkan Bingöl duyuruyu yakında yapacak

Başkan Av. Eren Ali Bingöl, Bakan Murat Kurum ile görüştü; emsal transferinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tuzla'da emsal transferinde kritik ilerleme: başkan Bingöl duyuruyu yakında yapacak

ziyaret ve görüşmenin kapsamı:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek ilçenin öncelikli gündemlerini ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi. Görüşmede, kentsel dönüşüm, altyapı planlaması ve yatırım öncelikleri ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bingöl, Bakan Kurum a ilçeye gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

emsal transferindeki gelişme:

Bingöl, kasım ayı meclis toplantılarının ikinci birleşim birinci oturumunda yaptığı açıklamada emsal transferi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirtti. Başkan, gelinen aşamanın yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ve sürecin ilçenin planlama çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu açıklama, ilgili düzenlemenin onaylanması halinde kentsel dönüşüm ve arsa değerlendirmelerinde yeni imkanlar sağlayabileceğine işaret ediyor. Belediye yetkilileri, sürecin şeffaf yürütüleceğini ve vatandaşların bilgilendirileceğini vurguladı.

726 parsel sorunu ve koordinasyon:

Görüşmede ayrıca Mimar Sinan Mahallesi nde yaklaşık 60 yıldır çözüm bekleyen 726 parsel sorunu ele alındı. Binlerce vatandaşı ilgilendiren mülkiyet ve kentsel dönüşüm belirsizliğinin giderilmesi amacıyla Bakanlıkla koordineli yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Belediye ve bakanlık yetkilileri, parsel sorununa ilişkin teknik ve hukuki çalışmaları birlikte sürdüreceklerini aktardı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kentsel dönüşüm ve mülkiyet düzenlemelerinde ilerleme sağlanması hedefleniyor.

Başkan Bingöl, yapılacak duyuruların zamanlaması hakkında bilgi vererek vatandaşların süreci takip etmelerini istedi ve işbirliği için Bakan Kurum a teşekkürlerini yineledi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yedigöller yolu kışın ilk beyaz örtüsünü aldı
images

ani bastıran sağanak Diyarbakır sokaklarında su birikintilerine yol açtı
images

Köylere 23 yeni su tankeriyle yangın müdahalesi güçlendirildi
images

yunusemre’de akademik iş birliğiyle kent planlaması tartışıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsalda gelir artırma hamlesi: 75 bin çilek fidesi üreticiye verildi

Erdek’te kurtarıcı üzerinde taşınan kamyonetin kasası koptu, yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi