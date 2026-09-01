Köylü müdahalesi büyümeyi kesti: Mudurnu'da bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangının çıkışı ve yayılışı:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyü'nde, Yüce A.'ya ait bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler önce çevredeki tarlalara, ardından yakın ormanlık alana doğru yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine intikal edildi.

Müdahale ve kontrol:

Bölgeye sevk edilen jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile köylüler birlikte müdahale etti. Yangına ilk müdahaleyi, kendilerine verilen su tankerleri ile yapan köylüler; ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin daha geniş alanlara sıçraması engellendi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Köylülerin hızlı ve koordineli müdahalesinin, yangının ormanlık alana daha fazla zarar vermesini önlediği belirtildi.

Bolu'da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı