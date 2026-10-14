Kozan’da 800 sporcu er meydanına çıkıyor: İsmet Atlı anısına onuncu karakucak

İsmet Atlı anısına düzenlenen karakucak güreşleri Kozan’da

Adana’nın Kozan ilçesinde, dünya şampiyonu ve merhum milli güreşçi İsmet Atlı’nın adını yaşatmak amacıyla düzenlenen 10. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri için hazırlıklar tamamlanıyor. Organizasyon 18 Ekim Pazar günü saat 10.00'da İsmet Atlı Er Meydanı'nda başlayacak ve bölgeden geniş katılımla dikkat çekecek.

Program ve katılımcılar:

Etkinlikte, aralarında dünya ve olimpiyat şampiyonlarının ile Kırkpınar başpehlivanlarının da bulunduğu 32 başpehlivan er meydanına çıkacak. Toplamda yaklaşık 800 güreşçinin katılması beklenen turnuvada sporcular farklı kategorilerde kıyasıya mücadele edecek.

Güreşler, geleneksel karakucak usulünde yapılacak ve yerel ile ulusal düzeydeki sporcular için önemli bir karşılaşma platformu olacak. Organizasyon, hem yarışma formatı hem de izleyicilere sunacağı programla bölgesel spor takviminde yer alıyor.

Etkinliğin amacı ve belediye çağrısı:

Kozan’ın yetiştirdiği spor kültürünü ve İsmet Atlı’nın mirasını genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen etkinlik, ilçenin tarihî ve sportif kimliğini ön plana çıkarıyor. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, organizasyonun kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Pazar günü düzenlenecek 10. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’ne herkesi davet ediyoruz" dedi.

Yerel yetkililer ve organizatörler, hem sporcu hem de izleyici güvenliği için gerekli tedbirleri aldıklarını ve etkinliğin sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, 10. GELENEKSEL İSMET ATLI KARAKUCAK GÜREŞLERİ’NİN ATA SPORUNUN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI VE İLÇENİN TARIMI, TARİHİ VE SPORUYLA GENÇLERE ÖNCÜ OLMASI AÇISINDAN KENDİLERİ İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ADANAMIZI PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK KARAKUCAK GÜREŞLERİNE HERKESİ DAVET EDİYORUZ" DEDİ.