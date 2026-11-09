Kozan'da anlık panik: iş yerlerinin kameraları kaçış anlarını kaydetti

deprem anı ve kayıtlar:

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de kaydedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem, ilçede ve kent merkezinde hissedildi. Depremin derinliği resmi kayıtlarda 15 kilometre olarak yer aldı.

Sarsıntı anı, Kozan'daki çeşitli iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; alışveriş yapanlar, çalışanlar ve kafe müşterilerinin sarsıntıyı fark edip hızla dışarı çıktıkları görüldü.

kameralara yansıyan öne çıkan sahneler:

Bir kırtasiye dükkânında alışveriş yapan müşteriler ve çocuklar, raftaki hareketlenmeyi ve sarsıntıyı fark eder etmez dükkândan kaçıp dışarı çıktılar. Saniyeler içinde oluşan panik, kameraya net şekilde yansıdı.

Başka bir görüntüde kafe içinde oturan iki kişi yerlerinden kalkarak dışarı koştu. Bir diğer kayıtta ise dükkândaki vatandaşların aynı anda kapıya yöneldiği ve kaçış esnasında birinin "Deprem mi oluyor" diye sorduğu an yer aldı.

Bir iş yerinin kasasında oturan çalışan, sarsıntıyı hisseder hissetmez yerinden kalkıp koşarak mekândan ayrıldı. Bir restoranda ise içeride oturanların panikle kalkıştığı ve dışarı yöneldiği görüntüler izlendi.

ilçe genel durumu:

Görüntülerdeki telaşa rağmen yetkililerden edinilen bilgiye göre deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşasa da can ve mal kaybı bildirilmedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan bu kayıtlar, deprem anında insanların nasıl ani tepki verdiğini ve iş yerlerinde oluşan hareketliliği ortaya koydu. Yetkililer duyarlılık çağrısı yapmayı sürdürüyor.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, İLÇEDEKİ İŞ YERLERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. DEPREMİ HİSSEDEN VATANDAŞLARIN KAÇIŞTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ.