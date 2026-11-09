Osmaniye merkezli bahis ağına operasyon: 14 kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı ve bulgular:

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka ve kripto para hesapları temin ederek para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, organizasyonun toplam 1,7 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi ve soruşturma geniş çaplı operasyon hazırlıklarına dönüştürüldü.

Operasyon ve adli süreç:

Osmaniye merkezli, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde 14 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mali yöntemler ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma dosyasında, banka ve kripto para hesaplarının aracı kişilerce temin edilip para akışlarının yönlendirildiğine dair bulgular yer alıyor. Soruşturma kapsamında hesap hareketlerinin ayrıntılı incelemesi sürüyor ve elde edilen delillerin mahkeme sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.

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