ATSO'da hizmet yarışı mavi listeyle sonuçlandı

Kesin olmayan sonuçlar ve genel tablo

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre komitelerin ekseriyâsını Berkay Bahar’ın mavi listesi kazandı. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemleri saat 09.30’da başladı; 49 meslek grubunda toplam 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi belirlendi.

Yaklaşık 70 bin üyeye kayıtlı ATSO'da, yetki belgesi alan yaklaşık 30 bin kişinin oy kullanmasının beklendiği ifade edildi. Seçimde mavi, kırmızı, turuncu ve beyaz listelerin yanı sıra bağımsız listeler de yarıştı; oy sayımı tamamlandıkça kesin olmayan sonuçlar açıklanmaya başladı.

Seçim sürecine dair ayrıntılar:

Seçimde yarışan ana listeler arasında Berkay Bahar mavi, Davut Çetin kırmızı, Hatice Öz turuncu ve Reşat Güney beyaz liste ile yer aldı. İlk gelen sonuçlara göre meslek komitelerinin büyük kısmında mavi listenin üstünlüğü göze çarpıyor; bazı gruplarda ise eşitlik durumları bildirildi.

Bahar'ın uzlaşı ve teşekkür çağrısı:

Seçimlerin ardından destekçilerine hitap eden Berkay Bahar, sosyal medya üzerinden rakipleri üzecek paylaşımlardan kaçınılmasını istedi. Bahar, 'Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir savaş vermedik, bir yarış verdik. Bunun adına hizmet yarışı diyelim' ifadelerini kullandı ve 'Her ne yapılmış olursa olsun, hiçbir rakibimizi üzecek, kıracak bir sosyal medya paylaşımı yapılmasını istemiyorum. Hepinizden rica ediyorum' dedi.

Bahar ayrıca seçime katılan diğer adaylara emekleri için teşekkür etti: 'Dün akşam paylaştığımız son videoda da hepiniz biliyorsunuz, herkese başarılar diledim, 'Emeklerine sağlık' dedim. Bugün de tüm esnaf kardeşlerime, sevgili Davut Çetin’e, sevgili Hatice Öz’e, Reşat Güney’e ve burada bağımsız olarak seçime giren herkese emeklerine sağlık diyorum. Hepsi bizim dostumuz, arkadaşımız.' Altı aydır süren kampanyanın yorgunluğuna vurgu yapan Bahar, 'Bu yol uzun ve meşakkatli. Çalışacağız, çok çalışacağız' diyerek destekçilere ve ailelerine teşekkür etti ve evlerine döndüklerinde eşlerinden helallik istemelerini rica etti.

Mavi listenin öne çıktığı meslek grupları

Kesin olmayan sonuçlara göre mavi listenin kazandığı gruplar arasında hayvancılık ve hayvansal ürünler; madencilik; tarımsal ürünlerin ticareti; ekmek, un ve unlu mamuller; toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması; tekstil; orman ürünleri işlenmesi ve ticareti; ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.

Ayrıca mavi liste metal, makine ve teknik imalatı; kuyumculuk, mücevher ve saat; ısıtma soğutma klima sistemleri, havuz ve su arıtma temini, yenilenebilir enerji kaynakları; inşaat faaliyetleri; konut ve işyeri yapı kooperatifleri; motorlu taşıtlar alım ve satımı gruplarında da öne geçti. Taşımacılık; restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri; uzmanlaşmış destek hizmetleri ile sağlık hizmetleri de mavi listenin kazandığı diğer alanlar arasında sayıldı.

Bazı gruplarda ise çekişme sürdü; inşaat malzemelerinin bulunduğu 31’inci grup ile taşıt kiralama ve ilgili hizmetlerin bulunduğu 46’ncı grupta eşitlik olduğu bildirildi. Kesin sonuçların resmi olarak açıklanmasıyla nihai dağılım netleşecek.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMLERİNDE KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE, KOMİTELERİN ÇOĞUNLUĞUNU BERKAY BAHAR'IN MAVİ LİSTESİ KAZANDI. SEÇİMLERİN ARDINDAN DESTEK VERENLERE SESLENEN BAHAR, "BUGÜN ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK BİR SAVAŞ VERMEDİK, BİR YARIŞ VERDİK. BUNUN ADINA HİZMET YARIŞI DİYELİM" DEDİ.