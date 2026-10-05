Kozan'da dronla kaydedilen yıldırım isabeti çatının ve araçların zararını ortaya koydu

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına sırasında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Rahime Gül Apartmanının çatı katına yıldırım isabet etti. Yıldırımın çatıdan kopardığı beton ve tuğla parçaları otoparktaki 2 araçın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, apartmanın televizyon vericilerinde de zarar meydana geldi. O anlar dronla kaydedildi ve görüntülerde çatıda ortaya çıkan tahribat net biçimde görüldü.

Görgü tanığının anlatımı:

Sitede oturan emekli öğretmen İbrahim Tetik, yağışı izlemek için balkona çıktığı sırada yıldırımın düştüğünü belirtti. Tetik, "Korkunç bir yağmur yağıyordu. Şiddetli bir ses duyduk. Ben de o yağışta korktum. Balkondan içeri girerken yıldırım şiddetli sesi ile yere düştüm. Korktuk. Allah’tan fazla sürmedi. Sabah bahçenin şeritli olduğunu gördüm. Yıldırım düşmüş, akşam kiremit parçaları düşmüş. Komşulara sordum, gece yıldırım düşmüş. Televizyon uyduları çalışmıyor. Allah beterinden saklasın" dedi.

Dron görüntülerinin gösterdikleri:

Çekilen dron kayıtları, çatıda belirgin kopmalar ve kırılmalar olduğunu gösteriyor. Görüntülerde kopan beton ile tuğla parçalarının otoparka doğru savrulduğu, parçaların iki aracın üzerine düştüğü, ayrıca çatıdaki anten ve verici düzeneklerinde hasar oluştuğu görülüyor. Site sakinleri, özellikle televizyon uydu alımlarında kesinti yaşandığını bildiriyor.

Olay, mahalle sakinleri tarafından aktarılan bilgiler ve dron görüntüleriyle belirlendi; yetkililerden yapılan resmi bir açıklamaya dair bilgi kaynaklarda yer almıyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE FIRTINA SIRASINDA BİR APARTMANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ.