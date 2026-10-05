Dolar 49,1563 +0,10%
Euro 55,0952 -0,30%
Bist 12.421,09 +1,23%
Altın Gram 6.623,82 +0,69%
EUR/USD 1,1203 -0,48%
Brent Petrol 102,56 +0,30%
--°

Kozan'da dronla kaydedilen yıldırım isabeti çatının ve araçların zararını ortaya koydu

Kozan'da fırtına sırasında çatıya düşen yıldırım dronla görüntülendi; kopan beton parçaları otoparktaki iki araca düştü, vericiler zarar gördü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da dronla kaydedilen yıldırım isabeti çatının ve araçların zararını ortaya koydu

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına sırasında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Rahime Gül Apartmanının çatı katına yıldırım isabet etti. Yıldırımın çatıdan kopardığı beton ve tuğla parçaları otoparktaki 2 araçın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, apartmanın televizyon vericilerinde de zarar meydana geldi. O anlar dronla kaydedildi ve görüntülerde çatıda ortaya çıkan tahribat net biçimde görüldü.

Görgü tanığının anlatımı:

Sitede oturan emekli öğretmen İbrahim Tetik, yağışı izlemek için balkona çıktığı sırada yıldırımın düştüğünü belirtti. Tetik, "Korkunç bir yağmur yağıyordu. Şiddetli bir ses duyduk. Ben de o yağışta korktum. Balkondan içeri girerken yıldırım şiddetli sesi ile yere düştüm. Korktuk. Allah’tan fazla sürmedi. Sabah bahçenin şeritli olduğunu gördüm. Yıldırım düşmüş, akşam kiremit parçaları düşmüş. Komşulara sordum, gece yıldırım düşmüş. Televizyon uyduları çalışmıyor. Allah beterinden saklasın" dedi.

Dron görüntülerinin gösterdikleri:

Çekilen dron kayıtları, çatıda belirgin kopmalar ve kırılmalar olduğunu gösteriyor. Görüntülerde kopan beton ile tuğla parçalarının otoparka doğru savrulduğu, parçaların iki aracın üzerine düştüğü, ayrıca çatıdaki anten ve verici düzeneklerinde hasar oluştuğu görülüyor. Site sakinleri, özellikle televizyon uydu alımlarında kesinti yaşandığını bildiriyor.

Olay, mahalle sakinleri tarafından aktarılan bilgiler ve dron görüntüleriyle belirlendi; yetkililerden yapılan resmi bir açıklamaya dair bilgi kaynaklarda yer almıyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE FIRTINA SIRASINDA BİR...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE FIRTINA SIRASINDA BİR APARTMANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük’te beş noktada eş zamanlı operasyon: uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçir...
images

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yayanın önüne çıkan motosiklet kazası: iki kişi...
images

Okul çevrelerinde huzur için kapsamlı denetim
images

Fatsa liman kavşağında gece kazası: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çamardı’da Balkan şampiyonlarına coşkulu karşılama

Ankara'da Serhat İlleri yöresel yemekleri Kalaba Meydanı'nda yarıştı

Niğde'de menemen yarışması festivalin dostluk ruhunu öne çıkardı

Kış yollarında genleştirilmiş vermikülitle donma başlangıcını geciktirme çalışması

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip