Kozan’da narenciye ve ulaşım gündemi Ankara’da somut adımlara döndü

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin öncelikli meselelerini çözmek üzere gerçekleştirdiği Ankara temaslarının sonuçlarını açıkladı. Atlı, ziyaretleri kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam başta olmak üzere ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerin odağı:

Atlı, narenciye sektörünün sorunlarını ve üretici ile ihracatçı beklentilerini Ankara gündemine taşıdığını belirtti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği nezdinde öne çıkan DİFİF uygulaması ile narenciye ihracatında Rusya'ya güvenli geçiş konularının toplantılarda vurgulandığını söyledi. Ayrıca bölgedeki orman yangınlarının ardından gelinen son durum, vatandaşların beklentileri ve Kozan ile çevresinin acil ihtiyaçları görüşmelerde ele alındı.

Atlı, narenciyenin katma değerinin artırılması, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve ilçeye yeni ihracatçıların kazandırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Bu kapsamda üretici ve ihracatçı temsilcilerinin talepleri doğrudan parti liderine iletilmiş oldu.

Mansurlu-Kozan yolunda son durum:

Ulaştırma başlığı altında Atlı, Mansurlu-Kozan yolunun İndirme mevkiine kadar olan 3,5 kilometrelik kritik bölümle ilgili de gelişme olduğunu açıkladı. Yeni tamamlanan yol ile İndirme mevkii arasındaki bu kesimin önümüzdeki haftalarda ihale edilmesi için Karayolları Adana Bölge Müdürlüğü yetkilendirildi. Atlı, yetkilendirmenin yolun tamamlanma sürecini hızlandıracağını belirtti.

Gerçekleştirilen görüşmeler, Kozan için hem ulaşım altyapısında somut adımların atılması hem de narenciye sektörünün uluslararası pazarlarda daha etkin hale gelmesi yönünde bir zemin oluşturdu. Belediye yönetimi, taşınan taleplerin takipçisi olacaklarını ve sonuçların yerinde uygulanması için adımları sürdüreceklerini kaydetti.

KOZAN’DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’Yİ ZİYARET EDEN BAŞKAN ATLI ZİYARETTE NARENCİYE SEKTÖRÜNÜN ÇÖZÜM BEKLEYEN TALEPLERİNİ GÜNDEME TAŞINDIĞINI BELİRTTİ.