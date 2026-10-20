Kozcağız'da köprü üstünde bulunan kuaförün ölümü soruşturuluyor

Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü üzerinde, 35 yaşındaki erkek kuaför Murat Barışık’ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Barışık’ın motosikletinin hemen yanında yattığını tespit etti.

olay yerinde yürütülen çalışmalar:

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, köprü çevresinde delil arama ve görüntü kayıtlarını inceleme çalışmalarını sürdürüyor. İlk bulgulara göre Barışık’ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi; ekipler, olayın trafik kazası sonucu mu yoksa kalp krizi gibi ani bir rahatsızlık nedeniyle mi gerçekleştiğini araştırıyor.

sonraki adımlar ve otopsi:

Olay yerindeki incelemelerin ardından Murat Barışık’ın cenazesi otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin ve adli birimlerin yürüttüğü soruşturma devam ediyor; olayla ilgili yeni gelişmeler, resmi makamlarca açıklanacak bilgilerin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

MURAT BARIŞIK, KÖPRÜ ÜSTÜNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.