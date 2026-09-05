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Italiano derbiye tek hamleyle çıktı

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Çorum FK 11'inden tek değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisine çıktı; Emirhan Topçu savunmada yer aldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Italiano derbiye tek hamleyle çıktı

italiano son 11'de bir değişiklik yaptı:

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına son oynadığı Çorum FK karşılaşmasındaki kadrosundan sadece bir isim değişikliğiyle çıktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, savunmada Tiago Djalo yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Bu tercih, teknik ekibin derbiye yönelik hazırlıklarında savunma hattında küçük ama belirleyici bir dokunuş olarak yorumlandı. Italiano'nun sahaya sürdüğü ilk 11, maçın başlangıç düzenini ve planlanan savunma-ön alan ilişkisini göstermesi açısından dikkat çekiciydi.

beşiktaş'ın ilk 11'i:

Siyah-beyazlılar maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Černý, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic 11'iyle başladı. Yedeklerde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

yaz transferleri ve ilk derbi deneyimi:

İtalyan çalıştırıcının kadrosunda dikkat çeken bir diğer unsur, yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncuların Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giymesiydi. Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını yaşadı; bu dört ismin sahadaki performansı, takımın rekabete uyum sürecini göstermesi açısından öne çıktı.

deplasman tribününde yoğun destek:

Maçta Beşiktaş taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftar, 30 otobüs ile Kadıköy'e gelerek takımlarına maç öncesinde yüksek sesli destek verdi. Tribün hareketliliği ve tezahüratlar maç atmosferini belirleyen unsurlar arasında yer aldı.

İtalyan teknik adamın tek değişiklikli kadro düzenlemesi, maç içindeki sistemsel tercihlerin ve oyuncu yönetiminin kısa özetini sunarken, yeni transferlerin derbi deneyimi ve taraftar desteği Beşiktaş için derbinin kritik bileşenleri oldu.

SİYAH-BEYAZLILAR, MÜSABAKAYA ALEXANDER NÜBEL, AMİR MURİLLO, EMMANUEL AGBADOU, EMİRHAN TOPÇU...

SİYAH-BEYAZLILAR, MÜSABAKAYA ALEXANDER NÜBEL, AMİR MURİLLO, EMMANUEL AGBADOU, EMİRHAN TOPÇU, RIDVAN YILMAZ, SALİH ÖZCAN, ORKUN KÖKÇÜ, JUNİOR OLAİTAN, VACLAV CERNY, LEANDRO TROSSARD VE DUSAN VLAHOVİC 11 İLE BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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