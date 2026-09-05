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Derbide dev nesnelerle iyiliğe çağrı: sahada rekabet, iyilikte aynı takım

Derbide görünen dev kitap, gitar ve ayıcık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de açacağı 'İyilik Var' gönüllülük platformunu tanıttı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Derbide dev nesnelerle iyiliğe çağrı: sahada rekabet, iyilikte aynı takım

Derbide kurgu ve sembolizm

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahaya çıkan dev kitap, dev gitar ve dev ayıcık, sadece görsel bir unsur olmaktan öte bir kampanyanın habercisi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül tarihli lansmanıyla hayata geçireceği 'İyilik Var' platformu, bu dev nesneler aracılığıyla küçük katkıların büyük etkiler yaratabileceği fikrini geniş kitlelere taşıdı.

Organizasyon, kitapla bilgi ve öğrenmeyi; gitarla yetenek ve paylaşmayı; ayıcıkla ise ilgi, zaman ve insani yakınlığı simgeledi. Sahadaki yoğun rekabete karşın tribünlerde ve ekranlarda dolaşan bu imge, gönüllülüğün maddi olmayan yönlerine dikkat çekti: zaman, emek, bilgi, mesleki tecrübe ve yetenek paylaşımı da yardımlaşmanın temel bileşenleri olarak öne çıkarıldı.

Platformun amaçları ve işleyişi:

'İyilik Var' platformu, Bakanlık güvencesinde dijital bir gönüllülük ağı olarak tanımlandı ve özellikle şu noktalar vurgulandı: platform para toplama veya nakdi bağış amacıyla değil; vatandaşların zamanını, emeğini, bilgisini, yeteneğini ve mesleki imkanlarını gerçek ihtiyaçlarla buluşturacak şekilde çalışacak. Böylece gönüllülük isteği güvenli, organize ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak.

Platform kapsamında gönüllülerin yapabilecekleri örnekler arasında bir çocukla ders çalışmak, huzurevi sakinleriyle zaman geçirmek, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlik düzenlemek veya mesleki bilgi ve deneyimleri paylaşmak yer alıyor. Ayrıca esnaf ve meslek sahipleri sundukları mal ve hizmetleri Bakanlık sisteminde kayıtlı ihtiyaçlarla eşleştirebilecek.

Derbinin taşıdığı geniş mesaj:

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen rekabetin simgelediği takım olma ve dayanışma ruhu, organizasyon tarafından gönüllülükle ilişkilendirildi. Etkinlikte öne çıkan ifade ise 'Sahada rekabet var, iyilikte hepimiz aynı takımdayız' oldu; bu mesaj, farklı renk ve taraftar gruplarının ortak sosyal amaç etrafında buluşabileceğini göstermeyi hedefliyor.

Sonuç olarak derbi, saha içi mücadelenin ötesinde toplumun kolektif hassasiyetlerini harekete geçirmeye yönelik bir tanıtım alanına dönüştü ve 'İyilik Var' platformunun önceliklerini geniş izleyici kitlesine aktararak gönüllülüğe somut bir çağrı yaptı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FUTBOLSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKAN DEV KİTAP, DEV GİTAR VE DEV...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FUTBOLSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKAN DEV KİTAP, DEV GİTAR VE DEV AYICIK, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ 12 EYLÜL'DE HAYATA GEÇİRECEĞİ "İYİLİK VAR" GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU'NUN HABERCİSİ OLDU. DERBİDE, "SAHADA REKABET VAR, İYİLİKTE HEPİMİZ AYNI TAKIMDAYIZ" MESAJI VERİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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