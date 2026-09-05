Kazanan 11'le Kadıköy'de: Kartal derbide kadroyu bozmadı

kartal kararını değiştirmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde, geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Teknik ekibin, maç eksiği veya form kaybı gerekçesiyle kadroya müdahale etmeyerek istikrarlı bir tercih yaptığı dikkat çekti.

fenerbahçe'nin 11'i:

Ev sahibi ekip mücadeleye şu ilk 11 ile başladı: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi. Bu tercih, Kartal'ın savunma ve orta sahada sürekliliği önceliklendirdiğinin işareti olarak değerlendirildi.

yedekler ve Asensio'nun durumu:

Sarı-lacivertlerin yedek kulübesinde ise Mert Günok, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Dorgeles Nene yer aldı. Öte yandan sakatlığı devam eden Marco Asensio derbinin kadrosunda bulunmadı; İspanyol oyuncunun tedavisi sürüyor.

kadıköy'de coşkulu atmosfer

Maç öncesinde tribünler doldu, biletler kısa sürede tükenirken taraftarlar takımlarını coşkuyla karşıladı. Isınma sırasında futbolcular tek tek tribünlere çağrıldı ve seremoni öncesi stadda ışık gösterisi yapıldı. İlk düdükle birlikte de taraftarların desteği yükseldi; bu atmosfer takım üzerinde etkili bir motivasyon unsuru olarak öne çıktı.

Kartal'ın kadro tercihinin, derbinin ilk anlarından itibaren takım uyumu ve saha organizasyonuna katkı sağlaması bekleniyordu. Teknik heyetin bu istikrarlı yaklaşımı, maçın akışı ve oyuncu değişikliklerine ilişkin ilerleyen dakikalarda yorumlanacak bir taktisyen kararı olarak kayda geçti.

FENERBAHÇE MÜCADELEYE; EDERSON, NELSON SEMEDO, MİLAN SKRİNİAR, NATHAN AKE, ARCHİE BROWN, MATTEO GUENDOUZİ, N'GOLO KANTE, MASON GREENWOOD, İRFAN CAN KAHVECİ, OĞUZ AYDIN VE VEDAT MURİQİ 11'İ İLE BAŞLADI.