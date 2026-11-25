Mesleğe adanmış giyim tercihi:

Ordu'da uzun yıllardır berberlik yapan 57 yaşındaki Dursun Gemici, iş yerine her gün takım elbise ya da gömlek ve kravatla geliyor. İlk bakışta bir iş insanını ya da memuru andıran görüntüsü, Gemici'nin mesleğe ve müşterilerine yönelik özeninin görsel bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Gemici, bu giyim tarzını benimsemesini açıklarken, 1995 yılından itibaren niyetinin müşterilere daha iyi hizmet sunmak ve saygısını göstermek olduğunu vurguluyor. Uzun yılların verdiği alışkanlık ve disiplin, onun iş pratiğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

Müşteriler ve hizmet anlayışı:

Meslekte yaklaşık 41 yıl geride bıraktığını anlatan Gemici, tercihini şu sözlerle özetliyor: 'Yaklaşık 41 seneden bu yana mesleğin içerisindeyiz. 1995 yılından bu yana müşterilerimize daha iyi hizmet ve saygıdan dolayı bu şekilde çalışıyorum.' Gemici, giyim tarzının müşteriler tarafından olumlu karşılandığını ve hatta 'sırf giyimim dolayısıyla gelen müşterilerimiz dahi var' dediğini aktarıyor.

Müşteri memnuniyeti, Gemici için hem motivasyon kaynağı hem de mesleğin gereği olarak öne çıkıyor. 'Benim için hiç zor değil, müşteriler memnun olunca ben de mutlu oluyorum' şeklindeki ifadeleri, onun müşteriye verdiği önemi ortaya koyuyor.

Temizlik ve özenin önemi:

Müşterilerinden Esat Uzunoğlu da berberlik mesleğinde temizliğin ve özenli giyimin önemine dikkat çekiyor. Uzunoğlu, 'Kendisi en güzelini yapıyor, berberlik temizlik demek. Bence berberin özelliklerinde gömlek-kravat olması gerekiyor. Önceden beyaz önlükler vardı, onun da olması gerekiyor' diyerek Gemici'nin duruşunu destekliyor.

Uzunoğlu'nun değerlendirmesi, Gemici'nin uzun yıllardır sürdürülen giyim tercihini yalnızca bireysel bir alışkanlık olmaktan çıkarıp mesleki bir standart ve müşteri beklentisini karşılayan bir uygulama olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım, hem hizmet algısını yükseltiyor hem de iş yerinde güven ve düzen duygusunu güçlendiriyor.

31 yıldır memur gibi giyinip berberlik yapıyor