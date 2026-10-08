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Küçük başkanın sözü: Erkut Ekinci 3-D sınıfında çocuklarla buluştu

Milli Egemenlik İlkokulu 3-D sınıfı başkanı Emir Kasım Şahin, seçim vaadini yerine getirerek Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi sınıfına konuk etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:40

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 17:45

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Küçük başkanın sözü: Erkut Ekinci 3-D sınıfında çocuklarla buluştu

sınıf başkanının vaadi gerçek oldu:

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Milli Egemenlik İlkokulu 3-D sınıfında, sınıf başkanı seçilen Emir Kasım Şahin verdiği sözü tuttu. Seçim kampanyası sırasında arkadaşlarına, seçilmesi halinde Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi sınıfa getireceğini söyleyen Emir, seçimi kazandıktan sonra bu vaadini hayata geçirdi.

ziyarette neler yaşandı:

Başkan Ekinci, Emir’in davetini kırmayarak okulu ziyaret etti ve 3-D sınıfı öğrencileri tarafından coşkuyla karşılandı. Ekinci, miniklerle yakın temas kurdu; onların sorularını ve hayallerini dinledi, yerel yönetimlerin çocukların geleceğine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve onları dinlemeye özen gösterdi.

etki ve geri dönüşler:

Toplantının sonunda Başkan Ekinci, öğrencilere süt, sandviç ve kitap hediye etti. Sınıf başkanı Emir Kasım Şahin ise davetini kabul eden Ekinci’ye teşekkür ederek arkadaşlarına unutulmaz bir gün yaşattığını belirtti. Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Bu buluşma, yerel demokrasinin ve söz verme kültürünün küçük yaşta da karşılık bulduğuna dair somut bir örnek oluşturdu; okul çevresinde ve veliler arasında da olumlu yankı buldu.

YOZGAT&#039;IN SORGUN İLÇESİNDE BULUNAN MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU&#039;NDA SINIF BAŞKANI SEÇİLEN EMİR KASIM...

YOZGAT'IN SORGUN İLÇESİNDE BULUNAN MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU'NDA SINIF BAŞKANI SEÇİLEN EMİR KASIM ŞAHİN SEÇİM SÖZÜNÜ TUTTU VE SORGUN BELEDİYE BAŞKANINI SINIFINA GETİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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