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Küçük büyük hamleler: Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvasında yeni yetenekler öne çıktı

Bilecik Gençlik Merkezi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, 60 sporcunun katılımıyla 5 turda tamamlandı; centilmenlik ve tecrübe ön plandaydı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Küçük büyük hamleler: Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvasında yeni yetenekler öne çıktı

Turnuva ayrıntıları:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Satranç İl Temsilciliği tarafından Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, yoğun katılıma sahne oldu. Turnuvaya çevre illerden de ilgi gelmiş olup toplam 60 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş 'Açık' kategorilerinde gerçekleştirildi ve sporcular beş tur üzerinden karşılaştı. Turnuva süresince centilmenlik, strateji ve yeni arkadaşlıkların kurulması öne çıktı; katılımcılar hem rekabet etti hem de deneyim kazandı.

Hakemler ve aday hakemlerin başlangıcı:

Turnuvada başhakemlik görevini Tamer Kalyoncu üstlenirken, başhakem yardımcılığını Özge Yiğittap yaptı. Organizasyonda toplam 10 hakem görev aldı. Ayrıca yeni aday hakemler, turnuva öncesinde tecrübeli il hakemleri tarafından kokartlarını aldı ve hakemlik hayatına resmi olarak adım attı.

Ödüller ve ileriye dönük planlar:

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi. Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, etkinliğe katılan tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere, velilere ve organizasyona katkı sağlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Babaoğlu, ayrıca 2026-2027 dönemi satranç faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek yerel düzeyde satranç sporunun yaygınlaştırılmasına verdikleri önemi vurguladı.

Organizasyonun sporculara saha deneyimi kazandırdığı, hakemlik yolculuğuna yeni isimler kattığı ve bölgesel düzeyde satrancın gelişimine katkı sağladığı gözlemlendi. Veliler etkinliğin disiplin ve sosyalleşme açısından faydalı olduğunu ifade ettiler.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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