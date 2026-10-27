taziye sırasında akülü sandalye talebi anında karşılandı

taziye ziyaretinde karşılaşma:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, kent genelindeki taziye ziyaretleri sırasında engelli vatandaş Cuma Poyraz ile birden fazla kez karşılaştı. İl Başkanı olarak sokak sokak çalıştığını söyleyen Özcoşkun, aynı gün gittiği ikinci taziyede Poyraz ile yeniden selamlaştı ve sohbet sırasında bir isteği olduğunu öğrendi.

talebin iletilmesi ve teslimat:

Sohbet esnasında Poyraz, akülü tekerlekli sandalyesinin eskidiğini belirterek yenisini talep etti. Özcoşkun, talebi yanındakilere not aldırdı ve kısa süre içinde harekete geçildi. Başkan Özcoşkun, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesindeki evinde Poyraz’ı ziyaret ederek kendisine akülü sandalyeyi hediye etti.

Olayı anlatırken Özcoşkun, "Biz vatandaşın taziyesine gittik, hocam ile tesadüfen karşılaştık. Sonra ikinci bir taziyeye gittik, yine hocam orada vaaz veriyordu. Hemen yanımda ‘Genel Başkan Devlet Bahçeli her şeyin sorununu çözdü de benim de bir sorunum var’ dedi. Ben de sorununun ne olduğunu sordum, kendisi bana ‘Akülü tekerlekli sandalyem eskimiş artık’ dedi. Biz de başımızın üstüne alıp getiririz dedik ve şu anda kendisine teslim ettik. Allah razı olsun kendisinden. Kapımız herkese açık" dedi.

hediyeyi alanın sözleri:

Cuma Poyraz, kendisine iletilen yardımdan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve "Allah Başkan Özcoşkun gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Onun gibi vicdanlı, merhametli, iyi niyetliler çoğalsın inşallah. Ümmetin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Poyraz ayrıca yardım isterken önce hep Allah’a yöneldiğini, ancak o gün başkanın yüzünde merhamet görünce durumunu anlattığını ve sandalyeyi teslim aldığını söyledi.

Yerel ziyaretler kapsamında yaşanan bu örnek, parti teşkilatının saha çalışmasına dair bir görüntü sunarken, Özcoşkun’un hızlı müdahalesi ve Poyraz’ın teşekkürleri haberin öne çıkan unsurları oldu. Yapılan görüşmelerde isimler, mekan ve talepler net biçimde korundu.

MHP DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, BİR TAZİYE ZİYARETİ SIRASINDA KARŞILAŞTIĞI ENGELLİ VATANDAŞIN AKÜLÜ SANDALYE TALEBİNİ YERİNE GETİRDİ. BAŞKAN ÖZCOŞKUN, ENGELLİ VATANDAŞI EVİNDE BİZZAT ZİYARET EDEREK AKÜLÜ SANDALYEYİ KENDİSİNE HEDİYE ETTİ.