Öğrencilerle lösemi farkındalığı: köy okulunda seminer ve etkinlik günü

Adana'da köy okulunda lösemi farkındalığı çalışması

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Karlık İlkokulu-Ortaokulu'nda, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık semineri ve etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde köy okulundaki öğrencilere yönelik olarak planlandı.

Eğitimin içeriği:

Gerçekleştirilen seminere katılan ekip, öğrencilere lösemi hastalığının ne olduğu, belirtileri ve lösemili çocuklara yönelik toplumsal farkındalığın neden önemli olduğu hakkında yaş düzeyine uygun bilgilendirmeler yaptı. Anlatımlar sade ve örneklerle desteklenerek, çocukların sorularına cevap verildi ve empati geliştirmeye yönelik kısa etkinliklerle konunun özü pekiştirildi.

Etkinlikler ve kazanımlar:

Günün etkinlik programında halat çekme, ip atlama, tanışma oyunları, mendil kapmaca ile "Yaşama El Ver" etkinliği yer aldı. Fiziksel oyunlarla birlikte gerçekleştirilen bu aktiviteler, çocuklara paylaşmanın, birlikte hareket etmenin ve birbirine destek olmanın önemini deneyimletme fırsatı sundu. Öğrenciler hem eğlendi hem de dayanışma duygusunu uygulamalı olarak öğrendi.

Yerel düzeyde yapılan bu tür çalışmalar, köy ve küçük yerleşimlerdeki çocuklara sağlık okuryazarlığı kazandırmanın yanı sıra toplumda lösemili çocuklara yönelik ayrımcılığı azaltmaya ve destek kültürünü güçlendirmeye hizmet ediyor. Seminer ve etkinliklerin ilerleyen dönemlerde benzer okullarda tekrarlanmasının hedeflendiği belirtildi.

ADANA’DA İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERE YÖNELİK LÖSEMİ FARKINDALIĞI KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.