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Küçükçekmece'de bir ayda kapsamlı denetim: 53,8 milyon lira idari ceza kesildi

Ağustos'ta Küçükçekmece'de yapılan denetimlerde 256 aranan şahıs yakalandı, binlerce araç ve iş yerine işlem yapıldı; 53.750.536 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de bir ayda kapsamlı denetim: 53,8 milyon lira idari ceza kesildi

Denetimlerin kapsamı:

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ağustos ayında ilçe genelinde toplam 1.254 asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda 324.896 kişinin GBT kaydı sorgulanırken, kontrole tabi tutulan 28.544 araçtan 262'si, kontrol edilen 20.561 motosikletten ise 196'sı trafikten men edildi.

Yakalamalar, aramalar ve ele geçenler:

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 256 şahıs yakalandı, ayrıca 174 yabancı uyruklu kişiye idari işlem uygulandı. Aramalarda 16 tabanca, 8 kurusıkı silah ve 251 mermi ele geçirildi.

İş yeri ve umuma açık yer kontrolleri:

İlçe genelinde 2.668 umuma açık yer denetlenirken, bu iş yerlerinden 28 hakkında işlem yapıldı. Toplamda ise 2.894 araca ve 1.773 motosiklete yasal işlem uygulandı.

Uygulamanın mali boyutu:

Ağustos ayı boyunca yürütülen denetimler sonucunda suç ve kurallarla mücadele kapsamında toplam 53.750.536 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Küçükçekmece&#039;de 1 ayda yapılan denetimlerde 53 milyon 750 bin TL para cezası kesildi

Küçükçekmece'de 1 ayda yapılan denetimlerde 53 milyon 750 bin TL para cezası kesildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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