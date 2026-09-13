Kasımpaşa son dakika golüyle Eryaman'da 2-1 kazandı

Gençlerbirliği evinde son anda kaybetti

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta ilk golü Ousmane Diabate (23. dk) kaydederken, konuk ekip Adrian Benedyczak ile eşitliği sağladı ve son dakikada Güven Yalçın (90+4. dk) ile galibiyete ulaştı.

maçın dönüm noktaları:

İkinci yarıda tempolu anlar öne çıktı. 52. dakikada sağ kanattan gelen ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Adrian Benedyczak röveşata ile vurdu; top üst direkten döndü. 57. dakikada Pedro Mendes'in kafa vuruşunu kaleci Andreas Gianniotis çizgi üzerinde çıkardı, seken topa yeniden vuran Mendes'in şutu defansa çarparak kornerle sonuçlandı. 59. dakikada Tiago Gouveia yaklaşık 50 metre süren bireysel çabası sonrasında ceza sahasından şutunu denedi; Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 79. dakikada Adrian Benedyczak'ın vuruşu filelerle buluşarak skoru 1-1 yaptı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Kasımpaşa'nın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Güven Yalçın skoru 2-1'e taşıdı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Gençlerbirliği başladığı kadro: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Thalisson Kelven (Metehan Baltacı dk. 86), Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Salih Uçan dk. 86), Ousmane Diabate, Adama Traore (Fıratcan Üzüm dk. 78), Franco Tongya (Rafael Luiz dk. 68), Tiago Gouveia, Pedro Mendes (Sekou Koita dk. 78). Teknik direktör: Metin Diyadin.

Kasımpaşa başladığı kadro: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kevin Mouanga, Matei Ilie (Adem Arous dk. 90), Ayberk Karapo (Jakob Jessen dk. 46), Elson Mendes, Kerem Demirbay (Thiemoko Diarra dk. 77), Ali Yavuz Kol, Emirhan Boz (Marcus Rafferty dk. 46), Jesuran Rak-Sakyi (Güven Yalçın dk. 62), Adrian Benedyczak. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Goller: Ousmane Diabate (23') (Gençlerbirliği), Adrian Benedyczak (79'), Güven Yalçın (90+4') (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Elson Mendes, Claudio Neto, Güven Yalçın (Kasımpaşa); Ousmane Diabate, Thalisson Kelven, Tiago Gouveia (Gençlerbirliği).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI KASIMPAŞA'YA 2-1 MAĞLUP OLDU.