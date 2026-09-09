Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında beklenmedik çökme

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışmasında bir bina aniden tamamen çöktü. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar panikle dağıldı ve mahalle kısa süreliğine toz dumanla kaplandı.

Çökme anı ve görgü tanıkları:

Binanın çöküş anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yapının hızla çöktüğü ve etrafa büyük miktarda toz yayıldığı görüldü. Olay anında alanda bulunanların kaçıştığı, kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

Yetkililerin müdahalesi ve durum değerlendirmesi:

Olay yerine ekipler sevk edildi ve ilk inceleme çalışmaları başlatıldı. Resmi kaynaklar, olayda yaralanan olmadığını belirtti. Çökme nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yıkımın kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığı, binanın tamamen çöktüğü ve çökme anının cep telefonu kameralarına yansıdığı bilgileri aktarılırken, yetkililer gelişmelere ilişkin açıklama yapmaya devam ediyor. Çevre sakinleri ve yetkililerden gelecek detaylı raporlar bekleniyor.

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina böyle çöktü